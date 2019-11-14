لخلاف على موقف سيارة.. كويتي يستعين بأسد مفترس في مشاجرة مع جاره

في حادثة غريبة وقعت في دولة الكويت حين استعان مواطن بأسد مفترس لبث الرعب في قلب جاره، بعد أن اندلعت مشاجرة بينهما.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل المشاجرة لتي اندلعت بين جارين بعد اعتراض أحدهم على وقوف سيارات ضيوف جاره أمام منزله بشكل يومي، وبعد نقاش حاد، احتدم الجدال بينهما، وتحول إلى تدافع وسب، ليغادر المواطن ويعود إلى جاره وبرفقته أسد، ليرهب الجار وسط ذهوله.

ونقلًا عن شهود عيان، فقد اضطر الجار للاحتماء بسيارته، إذ دخل إليها خوفًا، فيما تمكن أشخاص موجودون في المكان من تهدئة مالك الأسد، قبل تطوّر المشكلة.

ولم تذكر وسائل الإعلام توقيت الواقعة ولا موقعها بالتحديد، وما وصل إليه الأمر، وهل تدخلت الشرطة في الأمر أم أنه تم حله بشكل ودي.

ولم يرد أي تعليق رسمي على الواقعة إلى حد اللحظة.

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