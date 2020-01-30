لرفع الوعي بأزمة المناخ.. "لويس بوغ" أول رجل يسبح في مياه القطب الجنوبي ‏

تمكن السبّاح البريطاني "لويس بوغ" من دخول التاريخ كأول شخص في العالم يسبح ضمن مياه بحيرة جليدية في القطب الجنوبي "أنتاركتيكا".

وتمكن "بوغ" (50 عامًا) اليوم الخميس، 23 يناير 2020، من السباحة لمسافة كيلومتر واحد في نهر يرتبط ببحيرة جليدية تتشكل من ذوبان المياه التي تتجمع في منخفضات في القطب الجنوبي.

وكشف "بوغ" بأنه قام بنتفيذ هذه التجربة بهدف زيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين وخاصة مسألة ذوبان الجبال الجليدية، والدعوة إلى إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية.

واستطاع السبّاح البريطاني البقاء لـ10 دقائق و17 ثانية في مياه النهر التي كانت درجة حرارته بضع درجات مئوية.

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وأشار "بوغ" الى أنه مارس تمرينات سباحة دامت 33 عامًا في أجواء شديدة البرودة، حتى نجح في نهاية المطاف من السباحة في البحيرة الجليدية لمدة لم تتجاوز 8 دقائق.

وكشف "بوغ" بأن الهدف من هذه التجربة هو زيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين وخاصة مسألة ذوبان الجبال الجليدية، والدعوة إلى إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية.

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وقال لويس متحدثًا عن تجربته: "التواجد في البحيرة الجليدية كان تجربة مثيرة للغاية، إنني اعتبره أجمال مكان رأيته في العالم".

وأضاف: "المكان شاسع وجميل، خاصة الظلال الزرقاء التي تتحول إلى اللون البنفسجي في بعض المناطق".

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وكشفت دراسة استقصائية حديثة أن أكثر من 65000 بحيرة فوق الأرض قد ظهرت على الغطاء الجليدي لشرق أنتاركتيكا في السنوات الثلاث الماضية، بينما تكشف البيانات أن القارة القطبية الجنوبية فقدت نفس القدر من الجليد بين عامي 2014 و 2017 كما حدث في الأعوام الثلاثين الماضية.

ويأمل "بوغ" في أن يكون السباحة عاملًا مساعدًا لإنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية في برية المحيط الجنوبي حول القارة القطبية الجنوبية، لتقليل الضغط على الحياة البرية ومواجهة آثار تغير المناخ.

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وقال "بوغ": "اليوم كان بالتأكيد أكثر السباحة المخيفة في حياتي، لكننا اليوم في حالة طوارئ مناخية وعلينا التحرك بشكل فوري ومن جميع دول العالم لحماية كوكبنا".

واختتم حديثة بالقول: "ليس لدينا 50 سنة أو 20 سنة أو حتى 10 سنوات لحل هذه الأزمة، لقد نفد الوقت، حان وقت العمل الآن".

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