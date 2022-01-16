لسببٍ غريبٍ .. امرأة تمزق 32 فستان زفاف بقيمة 11 ألف دولار

أقدمت زبونة غاضبة على مهاجمة أحد متاجر بيع فساتين الزفاف في الصين وتسببت في تكبيد خسائر تصل قيمتها إلى 11 ألف دولار أمريكي بسبب خلافها مع إدارة المتجر.

وقامت الزبونة الغاضبة بتمزيق نحو 32 فستان زفاف باستخدام المقص بعد نزاعٍ مع إدارة المتجر الواقع في مدينة تشونغتشينغ الصينية على وديعة بقيمة 550 دولارًا.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الخلاف نشأ بعد أن رفض المتجر إعادة وديعة للمرأة والتي كانت قد دفعتها كجزء من باقة زفاف بقيمة 1250 دولارًا حجزتها في أكتوبر 2021.

وفي الفيديو المتداول، ظهرت الزبونة وهي تقص فساتين الزفاف البيضاء الضخمة وفساتين الزفاف الصينية التقليدية متجاهلة كل من حذرها من القيام بفعلتها.

ويُسمع في مقطع الفيديو أحدهم يخبرها بأن كل ثوب يكلف من آلاف إلى عشرات الآلاف من اليوان الصيني، لترد بالقول: "بالآلاف؟ حتى لو وصل إلى عشرة آلاف، فلا بأس" واستمرت في تمزيق الفساتين بغضب شديد حتى وصل عدد الفساتين الممزقة إلى 32 فستانًا بقيمة 11 ألف دولار.

وبحسب ما ورد، أخرجت الشرطة الزبونة الغاضبة من متجر الزفاف واحتجزتها قبل أن تقدم اعتذارها للمتجر عن سلوكها والأضرار التي سببتها ووعد زوجها بتعويض محل الزفاف.

انتقد مستخدمو موقع التدوين الصغير الصيني Weibo المرأة على سلوكها، وقال البعض إنها يجب أن تواجه عقوبة السجن.

وكتب أحدهم: "ماذا كانت تفكر به؟”، وطالب آخرون المرأة بتعويض محل الزفاف بالكامل عن الفساتين التي دمرتها.