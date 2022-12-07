لشخصية قوية ودافئة .. إليك قصة لون عام 2023 "فيفا ماجينتا"

مع نهاية كل عام، تتوجه أنظار دور الأزياء العالمية وشركات التصميم والديكور والمكياج نحو هيئة الألوان العالمية "بانتون - Pantone" باعتبارها صاحبة القرار الأول والأخير بـ"لون العام" والذي يتم اعتماده طوال الـ365 يومًا المقبلين من قبل المصممين وخبراء التجميل والتصميم.

وقبل أيام، كشفت هيئة "بانتون" أخيرًا عن "لون 2023" وفقًا لنظام "مضاهاة بانتون - Pantone Matching System" باعتبارها الشركة أو الهيئة المالكة للفضاء اللوني المستخدم في الصناعات المختلفة ومنها مجال الموضة والأزياء والمكياج والديكور.

لون عام 2023

فيفا ماجينتا - Viva Magenta

واختارت هيئة الألوان العالمية أن يكون لون عام 2023 هو لون "فيفا ماجينتا - Viva Magenta” وهو لون جريء ينتمي إلى عائلة الأحمر.

سبب اختيار لون فيفا ماجينتا

وفقًا للهيئة، فإن الهدف من "فيفا ماجينتا - Viva Magenta" هو تجسيد الشجاعة والجرأة والقوة، وتشجيع الناس على الانكفاء إلى التعبير عن الذات في عام 2023 بطريقة مليئة بالقوة بعد عامين من الانعزال والحجر المنزلي الذي رافق انتشار وباء كورونا وما رافقها من إغلاقات عامة.

كما يوضح في بيان رسمي نشره عبر الحساب الرسمي على تطبيق إنستغرام أن لون "فيفا ماجينتا - Viva Magenta” جريء ومليء بالذكاء وشامل للجميع.

كيف تختار بانتون لون السنة

يتطلب اختيار لون العام الكثير من التفكير والدراسة من قبل الخبراء في هيئة الألوان العالمية بالإضافة إلى تمشيط العديد من التأثيرات اللونية الجديدة ومنها:

صناعة الترفيه والأفلام

المجموعات الفنية المتنقلة

الفنانين الجدد

الأزياء

مجلات التصميم

وجهات السفر الجديدة

أنماط الحياة الجديدة

ألعاب الفيديو

الأحوال الاجتماعية والاقتصادية

منصات التواصل الاجتماعي

الأحداث الرياضية

بحسب الهيئة، فإن لون أحمر غير عادي للأوقات الاستثنائية وردي دافئ مع نفحات من اللون الأرجواني المعروف انتماءه لعائلة اللون الأحمر.