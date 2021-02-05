لعشاق الترفيه والإثارة... السعودية تبني أطول وأسرع "أفعوانية" في العالم

تتزايد الإثارة بوتيرة متسارعة في السعودية استعدادًا لافتتاح أكبر وأسرع لعبة أفعوانية في العالم.

وستكون الرحلة عامل الجذب الرئيسي في سيكس فلاجز القدية في المملكة العربية السعودية، وهي مدينة ملاهي فريدة من نوعها من المقرر افتتاحها في عام 2023 داخل منتجع يسمى القدية.

وستغطي "رجحلة الصقر" ما يقرب من 2.5 ميل (أربعة كيلومترات) من المسار، وتصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة) وتتميز بمناورة غطس عمودية في وادٍ بعمق 160 مترًا (524 قدمًا) باستخدام تسريع المحرك المغناطيسي.

وسيتم تصميم "رحلة الصقر" بأطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، يضم تلةً بمنحنى مكافئٍ يسمح بتجرِبَة بوزن فائق الخفة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار فيليب جاس: "انتظرَ عشاقُ الترفيه والمغامرات حول العالم هذه الأفعوانية بحماس كبير منذ الإعلان عنها، حيث لا مثيلَ لها في أي مكان آخر، وفيما نمضي في مرحلة التصميم مع الخبراء بشركة إنتامين والفريق الهندسي في 6 فلاجز، تتزايد الإثارة! وسيكون المسار السريع والواسع لهذا الإنجاز الهندسي الرائع ساطعًا بشكلٍ بارز في أفق القدية".

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وبين فيليب جاس أنه سيستمتع ما يصل إلى 20 راكبًا في كل رحلة بمغامرة تستمر لثلاث دقائق تغمرها الإثارة التي توفرها أنظمة الدفع الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لمتنزه 6 فلاجز القدية ومنطقة الترفيه.

ومن المقرر أن يصبح 6 فلاجز القدية، الذي يغطي مساحة 32 هكتارًا (79 فدانًا) ويضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر ست مناطق ذات طابع خاص المتنزهَ الترفيهيَّ الذي يحطم جميع الأرقام القياسية الترفيهية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

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