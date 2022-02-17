لعشاق فتيات بلاك بينك .. متجر مثلجات جديد يفتح أبوابه في جدة

تواصل فرقة "بلاك بينك – Black Pink" الكورية جنوبية في التحليق نحو النجومية مع أغانٍ وإصدارات تكتسح الأسواق العالمية منذ انطلاقتها في عام 2016.

ومثل العديد من معجبي موسيقى الـ"كيبوب - Kpop" وفرقها الكورية الجنوبية، قرر أحد معجبي فرقة "بلاك بينك" افتتاح متجرًا جديدًا في مدينة جدة السعودية لتقديم المثلجات الباردة.

واختار صاحب المتجر الجديد اسم X Cream تيمنًا باسم أغنية Ice cream التي جمعت الفرقة الكورية بالمغنية العالمية "سيلينا غوميز".

وحققت أغنية Ice cream أكثر من 700 مليون مشاهدة منذ إصدارها في عام 2020.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع متجر المثلجات الجديد واسمه الذي جذب عشاق الفرقة الكورية الجنوبية وملاحقي أخبارها لحظة بلحظة.

وأعربت العديد من المغردات عن سعادتهن بهذا المتجر، عن رغبتهن بتجربة المثلجات الباردة التي يقدمها والتقاط صور داخله ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاك بينك

فرقة بلاك بينك (بالإنجليزية: BlackPink، وتُكتب: BLΛƆKPIИK، بالكورية: 블랙핑크) هي فرقة كورية جنوبية بدأت انطلاقتها بتاريخ 8 أغسطس عام 2016 تحت إدارة وكالة واي جي إنترتينمنت وتتكون الفرقة من 4 عضوات: جيسو، جيني، روزي، ليسا.

السيرة الذاتية للعضوات

• كيم جيسو: ولدت في سول في 3 يناير 1995 (العمر 27 سنة) إنضمت جيسو إلى واي جي إنترتينمنت، كمتدربة في يوليو 2011.

• جيني كيم: ولدت في كوريا الجنوبية في 16 يناير 1996 (العمر 26 سنة) درست في نيوزيلاندا وإنضمت إلى واي جي إنترتينمنت في أغسطس 2010 وظهرت في عدة أغاني مثل "BLACK" مع جي دراغون و "GG Be" مع سينغري و "Special" مع لي هاي.

• بارك تشي يونغ (روزي): ولدت في نيوزيلندا في 11 فبراير 1997 (العمر 25 سنة) درست وعاشت في أستراليا وهي تحمل جنسيتها بجانب الجنسية الكورية.

• لاليسا مانوبان: ولدت في 27 مارس 1997 (العمر 24 سنة) بدأت الرقص في سن مبكرة، وكانت جزء من طاقم الرقص المسمى "We Zaa Cool" مع "بام بام" من غوت سفن. وانضمت إلى الوكالة في أبريل 2011. حيث أصبحت أول فنانة غير كورية لدى واي جي.