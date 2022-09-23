لفتة لطيفة من زوجة سلطان عمان لدى استقبالها رئيسة البرلمان البحريني: ماذا فعلت؟

التقت زوجة سلطان عمان ، السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، المُلقبة بـ"السيدة الجليلة"، بقصر البركة في العاصمة العُمانية أمس الخميس رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل.

وحظي الاستقبال الذي قامت به السيدة الجليلة عهد البوسعيدية للمسؤولة البحرينية على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن قامت بلفتة لطيفة اتجاه ضيفتها السيدة فوزية زينل.

وفي لفتة لطيفة من السيدة الجليلة، ارتدت ‏عباءة من براند بحريني يجمع بين الفن والأزياء "الندي" واختارت التصميم الذي يعود للفنانة التشكيلية البحرينية الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة.

ويأتي تواجد رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل في العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.

وكانت زوجة سلطان عمان السيدة عهد قد خضعت قبل أسابيع لعملية طارئة لقسطرة القلب مباشرة بعد حضورها حفل تخريج ابنها ولي العهد ذي يزن بن هيثم آل سعيد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة يوم السبت، 23 يوليو 2022.

من هي السيدة عهد زوجة سلطان عمان

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اسمها الكامل: عهد بنت عبد الله البوسعيدية

عهد بنت عبد الله البوسعيدية لقبها: السيدة الجليلة

السيدة الجليلة مكان الولادة: مسقط

مسقط والدها: الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

تعليم السيدة الجليلة البوسعيدية

تلقت السيدة الجليلة تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس سلطنة عُمان.

أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع.

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زواج السيدة الجليلة من السلطان هيثم بن طارق

تزوجت من السلطان هيثم بن طارق، ولهما من الأولاد: