بساعة مرصعة بالزمرد والألماس .. زوجة سلطان عُمان السيدة عهد تخطف الأنظار لدى لقاءها رئيسة تنزانيا

خطفت زوجة سلطان عُمان السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية الأنظار لها خلال مرافقتها السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة السيدة سامية صولوحو في مسقط قبل أيام.

وتألقت السيدة عهد بثوب أسود مُطرز بالخيوط الذهبية مُسدلة الوشاح الأسود على رأسها في إطلالة مميزة أكملتها بمكياج عيون بسيط وأحمر شفاه باللون الفوشي.

وأكملت السيدة عهدة إطلالتها الفخمة بارتداء ساعة فاخرة من علامة شوبارد إصدار 2019 والمزينة بالزمرد والألماس مع ميناء مُرصع بالزمرد والألماس.

وذكرت صفحات معنية بالمجوهرات والساعات الفاخرة بأن سعر ساعة السيدة عهد يبلغ 568 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2 مليون ريال سعودي.

من هي السيدة عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية

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وُلِدت السيدة عهد، المُلقّبة بـ"السيدة الجليلة"، في مسقط لأسرة عريقة يعود نسبها من والديها إلى الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

وتلقت تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة، ثم أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع الذي كان ومازال واحدًا من أبرز اهتماماتها، ثم سعت بعد ذلك لتنويع معارفها باللغتين العربية والإنجليزية.

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وتُعرف السيدة عهد بولعها بالقراءة والإطلاع في مجالات الاجتماع والتاريخ والثقافة والأدب والفن، بحسب سيرتها الذاتية الواردة بصحيفة "الشبيبة" العمانية.

بعد زواجها من السلطان هيثم بن طارق، كرست السيدة عهد حياتها لعائلتها وتنشئة أبنائها على مبادئ الأخلاق والقيم العُمانية الأصيلة، إلى جانب تعميق معرفتها واطلاعها على العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تنظر إليها على أنها مدخل علمي لفهم المجتمعات الإنسانية والسلوك الاجتماعي.

وتولي "السيدة الجليلة" اهتمامًا خاصًا بالعمل الإنساني والاجتماعي، وتشغل قضايا الأسرة والتعليم والبيئة جانبًا كبيرًا من اهتماماتها.