لكسر الملل وتغيير الأجواء.. عازف كمان يطرب جيرانه في أحد أحياء العاصمة الأردنية

بأنامل تعشق العزف على الكمان وإيمان راسخ بأن الموسيقى لغة عابرة للثقافات، قدم عازف الكمان الأردني عدنان الرجال جرعة من الأمل الممزوج بالحلم لجيرانه في أحد أحياء العاصمة الأردنية عمان.

وعزف عدنان مقطوعات موسيقية بالشارع للجيران والمارّين الذين يصغون بشغف لموسيقاه، ويصفقون له ولمبادرته في إرسال كل هذا الفرح في الهواء.

وقال العازف عدنان خلال مقابلة لوسائل إعلام محلية في الأردن نه إنه نظرًا للحجر الصحي وحظر التجول قرر بدل العزف في المنزل أن يعزف للناس في الشارع، لخلق اجواج الفرح.

وأضاف أنه وبعد اتخاذ هذه القرار، وجد أن عمله قد وجد رواجًا كبيرًا بين الناس وقبولًا، سواء من كان موجودًا أثناء العزف، أو من شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه ملتزم بقرارات الحكومة الأردنية، فهو يخرج في الوقت المسموح به قبل فرض حظر التجوال، وأنه ملتزم بإجراءات السلامة، بالإضافة لعدم وجود تجمعات حوله.

وختم حديثه بدعوة الناس إلى استغلال أوقاتهم وتفجير ابداعاتهم، لتطوير أنفسهم.

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