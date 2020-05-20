للاستمتاع بالهواء الطلق.. نيويورك تفرض التباعد الاجتماعي في حديقة الـ"دومينو" عبر "الدوائر البيضاء"

لتجنب الحشود وضمان الابتعاد الاجتماعي، رسمت سلطات مدينة نيويورك دوائر بيضاء على عشب حديقة الـ"دومينو" في بلدة بروكلين.

وتقدم المبادرة للزوار أدلة مرئية تحدد مناطق التنشئة الاجتماعية الآمنة، مع التأكيد على أنهم قادرين على الحصول على حمام شمس والاستمتاع بالوقت في الهواء الطلق مع الحفاظ على المسافة المطلوبة مع الآخرين للتجنب العدوى بفيروس "كورونا".

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وووصل رواد حديقة الـ"دومينو" إلى الحديقة ليكتشفوا الدوائر البيضاء التى تحدد أماكن جلوسهم ليختارون منها ما يريدون.

واستوحى المسؤولون فكرتهم من الدوائر الكبيرة التى تحدد أماكن وقوف السيارات التى تسمح بترك مسافة 6 أقدام من بعضها البعض.

تم افتتاح متنزه الدومينو في بروكلين للجمهور في عام 2018، وهو عبارة عن متنزه مائي على واجهة ربع ميل تم تصميمه من خلال المهندس المعماري "جيمس كورونر".

وصرح عمدة المدينة "بيل دي بلاسيو" في مؤتمر صحفي أن التعليمات لاحتواء الفيروس في نيويورك لن يتحقق قبل منتصف شهر يونيو القادم، وأن الشواطئ والمسابح العامة ستبقى مغلقة إغلاقها.

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بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن الوصول إلى بعض المناطق المزدحمة من الحدائق الكبيرة مثل تلك الموجودة في المنتزه المركزي وحديقة نهر هدسون ومنتزه الدومينو سيكون محدودًا وسيتم تعزيز المراقبة في أماكن أخرى مثل الشواطئ لضمان امتثال المواطنين للمسافة التاعد الاجتماعي.

كما أكد "دي بلاسيو" أن مؤشرات COVID-19 تستمر في التحسن بشكل عام، على الرغم من الانتعاش الطفيف في المستشفيات اليومية ونسبة حالات الشفاء من إجمالي عدد الاختبارات.

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وكانت نيويورك أكثر المدن تأثرًا في العالم بسبب جائحة COVID-19، ووفقًا لبيانات من جامعة جون هوبكنز تم تسجيل أكثر من 28000 حالة وفاة في جميع أنحاء الولاية.

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