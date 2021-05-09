للمرة الأولى في التاريخ..محكمة تنظر في دعوى قضائية من فيل ضد حديقة الحيوان!

ستنظر محكمة الاستئناف في نيويورك في الدعوى القضائية المرفوعة من أنثى فيل اسمها هابي بشان قانونية بقائها في حديقة الحيوان، وذلك بحسب ما أفاده موقع صندوق (Nonhuman Rights Project).

وكشف الموقع أنه تم رفع هذه الدعوى إلى المحكمة باسم الفيلة التي تم نقلها إلى الولايات المتحدة في عام 1977، وأضاف: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تستمع فيها محكمة ناطقة باللغة الإنجليزية، لدعوى مقدمة بالنيابة ليس عن إنسان".

ونوه الموقع بأن هذه المحاكمة القضائية، بدأت في عام 2018، عندما قدم المدافعون عن الحيوانات دعوى طالبت بالاعتراف بحق الفيلة في الحرية الجسدية والانتقال من حديقة حيوان برونكس إلى محمية الأفيال.

ومع هذه الدعوى، أصبحت هابي أول فيل في العالم تتم مناقشة شرعية وجوده في حديقة الحيوان عبر القضاء وهي المرة الأولى تاريخيًا.

في البداية عاشت هابي في قفص مع أفيال أخرى، ولكن بعد ذلك نفق بعضها، وتم نقل البعض الآخر إلى أماكن أخرى بسبب النزاعات المتكررة. وعلى مدى عشر سنوات، عاشت هابي بمفردها ولم تملك الفرصة للتواصل مع أبناء جلدتها.

وتابع الصندوق في بيانه: "بعد أن بدأنا النضال من أجل حقوق غير الإنسان قبل ثماني سنوات في نيويورك، نأمل الآن أن تدرك محكمة الاستئناف الأهمية الاجتماعية القصوى لقضية هابي. ونأمل أن تصبح قريبا أول فيل وغير إنسان في الولايات المتحدة، يتم عن طريق القضاء الاعتراف بحقها في الحرية الجسدية".

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