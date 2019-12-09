للمرة الأولى في التاريخ.. اسم "محمد" ضمن قائمة "أكثر 10 أسماء شعبية" في أمريكا

كما هو الحال في كل عام، يُصدر مركز BabyCentre قائمته للأسماء الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواليد الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019.

وضمت قائمة العشرة أسماء الأولى الأكثر تداولا اسم "محمد"، حيث حل الاسم في المرتبة العاشرة.

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أما بالنسبة للأسماء العمحمد.. يتصدر أسماء المواليد بالعاصمة الألمانية "برلين"محمد.. يتصدر أسماء المواليد بالعاصمة الألمانية "برلين"شرة الأكثر تداولًا للمواليد عام 2019 في الولايات المتحدة، فهي بالترتيب، ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، وغرايسون، وكادين، ولوكاس، وإيليا، وأوليفر، ومحمد.

وكان اسم "محمد" قد تقدم أربعة مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي ليصل إلى المركز العاشر.

كما أنه أحرز تقدمًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشارًا عام 2013.

يذكر أنّ موقع "بيبي سنتر" أوضح أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد تحت نفس الاسم.

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محمد.. يتصدر أسماء المواليد بالعاصمة الألمانية "برلين"