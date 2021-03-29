للمرة الثانية.. اليوتيوبر زينب تخلع الحجاب بعد انتقالها الى دبي

عاد اليوتيوبر المصري "أحمد حسن" وزوجته "زينب" الى إثارة الجدل من جديد بعد قرار الأخيرة خلع الحجاب والتخلي للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وبدأت موجة الجدل حين نشر الثنائي عبر قناتهم الخاصة على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يحمل عنوان "جولة في بيتنا الجديد في دبي" يستعرضان خلاله منزلهم الفاخر مما أثار حفيظة متابعيهم، ودفع البعض للهجوم عليهم بسبب طريقة عرضهم المستفزة للمنزل والسيارات التي يرغب في شرائها فيما تسائل القسم الآخر عن سبب ظهور زينب بدون حجاب الذي ارتدته فور خروجها من السجن قبل أشهر.

وبعدها بساعات تحدث زوجها أحمد في بث مباشر له ليكشف عن أسباب خلع زوجته زينب الحجاب مرة أخرى، عبر حسابه الشخصي الموثق على موقع "فيس بوك".

وقال في البث: "تعرضت زينب لفترة تشتت وقت الحبس، فلما خرجت قالت ده وقت مناسب أرجع ألبس الحجاب تاني بس الناس ما سبتناش".

وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من المغردين حرية زينب في اتخاذ قرار ارتداء الحجاب أو خلعه لكنهم عبروا عن استيائهم من مبدأ "المتاجرة بالدين لزيادة نسبة المشاهدات"، فعندما قررت ارتداءه قبل أشهر ظهرت في فيديو تنصح فيه الفتيات بارتدائه.

وكانت بداية زينب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات حين ظهرت بالحجاب في مقاطع فيديو كوميدية الى جانب أحمد قبل أن يعلنا ارتباطهما في شهر يناير 2020 ليتفاجئ جمهورهما بظهور زينب بدون حجاب.

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، عادت وارتدة مرة أخرى بعد خروجها من السجن في قضية الإساءة لطفلتهم الصغيرة حيث قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وكانت نيابة البساتين، بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان، قد استمعت لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر، والذي أكد بدوره أن الثنائي قد أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلانها في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها.

كما أشارت المعلومات إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعرّض فيها الاثنان حياة طفلتهما للخطر.

أما الفيديو محل الجدل فقد ظهرت فيه زينب بعد أن لونت وجهها باللون الأسود واقتربت من طفلتها النائمة التي استيقظت على ملامح مخيفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات الأم والأب.

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