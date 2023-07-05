بيع أصغر حقيبة من لويس فيتون بهذا السعر الباهظ.. لا تُرى بالعين المجردة

كشفت مجموعة العلامة التجارية العالمية"لويس فيتون" عن أصغر حقيبة يد مجهريّة تم صنعها وذلك عبر الصفحة الرئيسية على الانترنت يوم الاربعاء الماضي.

بيع حقيبة لويس فيتون المجهرية

عرضت العلامة التجارية "لويس فيتون" حقيبة اليد المجهريّة والتي كانت بحجم أقل من 03. بوصة للبيع عبر الانترنت حيث أنها بيعت في المزاد العلني بمبلغ ضخم وهو 63 ألف دولار.



ويأتي حجم الحقيبة أصغر من حبة الملح وهي من صنع مجموعة من الفنانيين في مدينة نيويورك الأمريكية، وتمت عملية البيع في دار المزادات Joopiter، وتم بيعها الى جانب مجهر بشاشة رقميّة حتى يتمكن المشتري من مشاهدتها.

وكان الجمهور قد تفاعل في وقت سابق مع هذه الحقيبة والهدف منها، فيما عبر البعض عن استغرابهم لوجود مشتري لها لا سيما أن إضاعتها امر سهل جدًا.

تفاصيل صنع حقيبة يد لويس فيتون المجهرية



صنعت حقيبة اليد بحجم أصغر من حبة الملح حيث من المستحيل رؤيتها بالعين المجرّدة وجاءت باللون الأخضر المصفر والمشع وأطلقت على المجموعة الفنية التي صنعتها MSCHF ومقرّها في بروكلين اسم icroscopic Handbag "حقيبة اليد المجهرية".



ووصفت المجموعة الحقيبة بأنها ضيّقة للغاية حيث انه يمكن تمريرها عبر عين الابرة نظرًا لصغر حجمها، وتم صنع هذه الحقيبة الغريبة باستخدام تقنية البلمرة ثلاثية الابعاد لأجزاء بلاستيكية.

وتسعى الدار العالمية لويس فيتون باستمرار لتقديم كل ما مهو جديد وغريب لمحبيها.