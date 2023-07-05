  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. بيع أصغر حقيبة من لويس فيتون بهذا السعر الباهظ.. لا تُرى بالعين المجردة

بيع أصغر حقيبة من لويس فيتون بهذا السعر الباهظ.. لا تُرى بالعين المجردة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 08:50
لويس فيتون
لويس فيتون

كشفت مجموعة العلامة التجارية  العالمية"لويس فيتون"  عن أصغر حقيبة يد مجهريّة تم صنعها وذلك عبر الصفحة الرئيسية على  الانترنت يوم الاربعاء الماضي.

اقرأ ايضاًحقائب لويس فيتون: تشكيلة الحقائب الجديدة حقائب لويس فيتون: تشكيلة الحقائب الجديدة "Louis Vuitton" في Cruise 2021

بيع حقيبة لويس فيتون المجهرية 

عرضت العلامة التجارية "لويس فيتون" حقيبة اليد المجهريّة والتي كانت بحجم أقل من 03. بوصة للبيع عبر الانترنت حيث أنها بيعت في المزاد العلني بمبلغ ضخم وهو 63 ألف دولار.
 

ويأتي حجم الحقيبة  أصغر من حبة الملح وهي من صنع مجموعة من الفنانيين في مدينة نيويورك الأمريكية، وتمت عملية البيع في دار المزادات Joopiter، وتم بيعها الى جانب مجهر بشاشة رقميّة حتى يتمكن المشتري من مشاهدتها.

وكان الجمهور قد تفاعل في وقت سابق مع هذه الحقيبة والهدف منها، فيما عبر البعض عن استغرابهم لوجود مشتري لها لا سيما أن إضاعتها امر سهل جدًا.

بالكاد ترى بالعين المجردة..حقيبة مجهرية تباع بأكثر من 63 ألف دولار

اقرأ ايضاًحقائب لويس فيتون: تشكيلة الحقائب الجديدة دار "لويس فيتون" الفاخرة تحارب فيروس "كورونا" بالكمامات.. وهذه رسالتها للكوادر الطبية

تفاصيل صنع حقيبة يد لويس فيتون المجهرية
 

صنعت حقيبة اليد بحجم أصغر من حبة الملح حيث من المستحيل رؤيتها بالعين المجرّدة وجاءت باللون الأخضر المصفر والمشع وأطلقت على المجموعة الفنية التي صنعتها MSCHF ومقرّها في بروكلين اسم icroscopic Handbag "حقيبة اليد المجهرية".
 

ووصفت المجموعة الحقيبة بأنها ضيّقة للغاية حيث انه يمكن تمريرها عبر عين الابرة نظرًا لصغر حجمها، وتم صنع هذه الحقيبة الغريبة باستخدام تقنية البلمرة ثلاثية الابعاد لأجزاء بلاستيكية.

وتسعى الدار العالمية لويس فيتون باستمرار لتقديم كل ما مهو جديد وغريب لمحبيها.

كلمات دالة:لويس فيتونأخبار المشاهيراعمال المشاهيردور الازياءاطلالات

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن