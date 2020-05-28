ليتحولوا الى "سبايدر مان"..  3 أشقاء يحقنون أنفسهم بعنكبوت سام

لقد أردنا جميعًا، في وقت أو آخر، أن نستسلم لأوهامنا على أمل أن نظهر بشكلٍ أفضل أمام الآخرين تمامًا مثل الأبطال الخارقين، ربما حتى الناس عظمى أرادوا ذلك.

لكن في بعض الأحيان، يتم تطبيق هذه الأفكار بطريقة خطرة، تمامًا كما حدث مع ثلاثة أشقاء حين دفعوا عنكبوت الأرملة السوداء السامة لعضهم معتقدين أنه سيعطيهم قوى شبيهة بالعنكبوت مثل بطل Marvel Cinematic Universe "سبايدر مان - Spider-Man".

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فقد عثرت الأم على أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و8 وهم يبكون وهرعت بهم إلى مركز صحي بالجوار حيث نقلهم بدوره إلى مستشفى قريب.

وكشف مسؤول في وزارة الصحة في مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا، أن الأشقاء وجدوا العنكبوت أثناء رعي الماعز في شايانتا.

وقال المسؤول "فيرجيليو بيترو" إنهم اعتقدوا أن العنكبوت سيمنحهم قوى خارقة، حيث قاموا بتحفيزه بعصا حتى يقوم بلدغ كل واحد منهم على حدة.

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وذكرت قناة Telemundo أن الأطفال الثلاثة الذين أرادوا التشبه بالرجل العنكبوت "بيتر باركرز" نقلوا إلى مستشفى آخر في لاباز في اليوم التالي بعد إصابتهم بالحمى والهزات وآلام العضلات. وهناك، تم علاجهم بنجاح يوم الأربعاء الماضي، أي بعد أسبوع تقريبًا من تعرضهم للدغ العنكبوت، حسب التقرير.

وشارك "بيترو" الحادثة كتحذير للآباء، قائلًا: "بالنسبة للأطفال كل شيء حقيقي، والأفلام حقيقية، على الرغم من أنها في الواقع وهم".

وبحسب "ناشيونال جيوغرافيك"، فإن عنكبوت الأرملة السوداء يملك سما أقوى بـ 15 مرة من سم الأفعى الجرسية. وتعد الأرامل السوداء واحدة من أكثر العناكب رعبًا في العالم والأكثر سمية في أميركا الشمالية.