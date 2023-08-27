ليز بنكهة الماتشا.. هل تجرؤ على تجربته؟

البوابة - تمتلئ أرفف المتاجر حول العالم بالنكهات المعتادة لرقائق "ليز - Lay's"، مثل الكاتشب والملح والخل والبصل والبهارات وغيرها، إلا أن الشركة المالكة تنتج بين الحين والآخر إصداراتٍ محدودةٍ بنكهاتٍ "غريبة" تنال إعجاب البعض وتثير صدمة الكثيرين كان آخرها رقائق البطاطا من ليز بنكهة "الماتشا الباردة".

ونشر الحساب الرسمي لـ"ليز" على تطبيق "إنستغرام" صورة الإصدار الجديد والمحدود من "ليز" بنكهة الماتشا لترضي عشاق هذا النوع من الشاي والذي بدأ اليوم يحقق شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل فوائده الصحية الهامة.

استقبل عشاق رقائق ليز الشهيرة النكهة الجديدة بتفاوت حاد، بين مرحبٍ بها ومعرب عن أمله في وصولها إلى الأسواق في بلاده، وبين من أشار إلى استحالة تجربتها بأي شكل من الأشكال وشبهها بـ"الحِنّة".

يذكر أن مرارة ماتشا ليست مقبولة للجميع، إلا أن فوائدها الكثيرة جعلتها مشروبًا شائعًا حول العالم، وقد أدخلت إلى العديد من الأكلات والمشروبات وحتى الحلويات.

الماتشا ليست النكهة الأولى التي تثير بها ليز حيرة عشاق رقائق البطاطس حول العالم، إذ سبق وأن أصدرت أكثر من 30 نكهة غربية ومنها:

ليز بنكهة اللحوم الحمراء الإيطالية

ليز بنكهة جناح دجاج مشوي

ليز بنكهة الخيار

ليز بنكهة السلطعون المقلي

ليز بنكهة البيض المملح

ليز بنكهة الحبار المشوي

ليز بنكهة جراد البحر حار

ليز بنكهة الدجاج بالطماطم المكسيكية

ليز بنكهة الريحان الحلو

ليز بنكهة جراد البحر الحار

ليز بنكهة المردقوش

ليز بنكهة بيتزا هت

ليز بنكهة سيخ لحم ضأن بالكمون المشوي

ليز بنكهة محار الثوم المشوي

ليز بنكهة المانجا

ليز بنكهة التوت البري

ليز بنكهة البطيخ

ليز

ليز (بالإنجليزية: Lay's)‏ هي علامة تجارية لأصناف من رقائق البطاطس، بالإضافة إلى اسم الشركة التي أسست العلامة التجارية للرقائق في الولايات المتحدة. وقد أطلق عليها أيضًا اسم فريتو لاي مع فريتوس. ليز مملوكة لشركة بيبسيكو عن طريق فريتو-لاي منذ عام 1965.

«ليز» هي العلامة التجارية الرئيسية للشركة، باستثناء الأسواق المحدودة حيث يتم استخدام أسماء تجارية أخرى: واكرز في المملكة المتحدة وأيرلندا؛ سميثز في أستراليا؛ شيبسي في مصر وغرب البلقان؛ تابوتشيبس في إسرائيل. مارغريتا في كولومبيا؛ سباريتاز في المكسيك؛ وسابقًا، هوستيس في كندا.



