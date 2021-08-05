ليست لقطة من فيلم سينمائي.. لحظات خروج مواطن تركي من بين النيران في مرمريس

نشطت حرائق الغابات في الساحل الجنوبي لتركيا منذ 28 يوليو / تموز 2021، تم الإبلاغ رسميًا عن مقتل ثمانية أشخاص في إجمالي 156 حريقًا اندلع في الأسبوع الماضي فيما أصيب أكثر من 850 شخصًا حتى اليوم، 5 أغسطس 2021.

ولليوم التاسع على التوالي، تواصل تركيا جهود إخماد الحرائق المتواصلة في جنوب والجنوب الغربي للبلاد، ومن بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان مناطق منكوبة.

وخلفت حرائق تركيا مئات الصور والقصص المأساوية والمؤلمة لمواطنين خسروا أراضيهم ومزارهم وحتى منازلهم، ولقطات رصدها فرق الإنقاذ والإطفاء أثناء محاولتهم مساعدة من يمكن مساعدته وإطفاء ما يمكن إطفائه.

من بين هذه اللقطات، مقطع فيديو وثق أثناء بث مباشر لقناة TVnet محلية حيث شوهد مواطن تركي وهو يخرج من بين النيران في منطقة مرمريس بمدينة موغله التركية.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج الرجل التركي من بين ألسنة اللهيب المشتعلة منذ أيام وكأنه "يركض نحو الحياة" في لقطة تشبه الأفلام التي نشاهدها في صالات السينما.

وبعدها تمكنت القناة التلفزيونية التواصل مع المواطن التركي وإجراء لقاء متلفز معه ليطمئن الجميع عن حالته الصحية والحديث عن اللحظات الصعبة التي عاشها في ذلك اليوم.

وقال "ضياء تشوشكون"(81 عامًا) باكيًا بأنه عاش أصعب لحظات حياته، وبأن جسده لم يخنه في تلك اللحظات حتى تمكن من التوجه الى أقرب نقطة إنقاذ.

والتقطت كاميرات الدرون، مشاهد جوية لإحدى الغابات التي التهمتها حرائق الغابات في قضاء "غازي باشا" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

والتهمت النيران ألفين و600 دونمًا من غابات الصنوبر الأحمر في القضاء.

تم إخلاء عدد من أحياء مدينة بودروم، حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح القوية من منطقة ميلاس القريبة.

🔥ABD'nin #Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını, Redding kentinde bulunan Shasta - Trinity Ulusal Ormanları'na kadar yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. pic.twitter.com/cwbdMdFDiG — TVNET (@tvnet) August 4, 2021

Ne söylenenler, ne sert rüzgarlar, ne de alevler onları yıldıramaz.



Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle #YeşilVatan için göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarımız var.



Var olsunlar. 🇹🇷



Son ateş sönene kadar devam. pic.twitter.com/10kS0t0Ux4 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 4, 2021

وتم نقل أكثر من 1100 من السكان إلى جزء آخر من بودروم على متن نحو 20 قاربًا، إذ تعذر إجلاء الناس برا.

كما أجلي سكان من مدينة مرمريس في محافظة موغلا بقوارب بمساعدة قوات سلاح البحرية، بحسب وزارة الدفاع.

وقال وزير الزراعة والغابات إن 111 حريقًا باتت تحت السيطرة، لكن خمسة حرائق لا تزال مشتعلة في أنطاليا وموغلا.