ليطمئن على عودة الحياة الطبيعية.. محمد بن راشد يتجول بسيارته في شوارع دبي

قام حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجولة تفقدية في أنحاء الإمارة للتأكيد على أن الحياة لا تتوقف وبأن الإنسان يعود لحركته دون يأس ولا فتور، في إصرار دائم لصناعة الحياة.

وقال بن راشد في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" عبر وسم #علمتني_الحياة: "علمتني الحياة أن الحياة لا تتوقف.. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى وينقضي أمر ليأتي آخر.. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث وتتجدد الحياة ويعود الإنسان دائمًا لحركته التي أرادها الله.. لا ييأس ولا يفتر بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة".

#علمتني_الحياة ... أن الحياة لا تتوقف .. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى ...وينقضي أمر ليأتي آخر .. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث ..وتتجدد الحياة .. ويعود الإنسان دائماً لحركته التي أرادها الله .. لا ييأس .. ولا يفتر .. بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 12, 2020

وقام بن راشد يوم الجمعة الماضي بجولة تفقدية في عدد من المرافق والمنشآت بمناطق مختلفة من مدينة دبي إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، خاصة مع عودة الموظفين إلى مقار العمل بنسبة 100 % اليوم، وضمن استراتيجية ما بعد احتواء فيروس "كورونا" المُستجد.

وشملت جولة بن راشد منشآت فندقية وسياحية، إلى جانب مراكز تسوّق، حيث عبّر عن ثقته بقدرة دبي على استعادة حيويتها وزخمها في أسرع وقت ممكن، بالاعتماد على المزايا النسبية التي تتمتع بها ورسخت مكانتها مركزًا عالميًا متناهي الأهمية للمال والأعمال والسياحة والطيران والخدمات.

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