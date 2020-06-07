"ليغو" تتبرع بـ4 ملايين دولار لمكافحة العنصرية.. ووقف التسويق لمجموعة "الشرطة والبيت الأبيض"

في الوقت الذي يتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي "جورج فلويد" ذو الأصول الإفريقية أثناء اعتقاله على يد الشرطة، أعلنت شركة "ليغو" الدنماركية أنها قررت التبرع بأربعة ملايين دولار لمكافحة العنصرية.

وقالت الشركة في بيان رسمي الخميس الماضي إنّ هذه التبرعات مخصصة "لمنظمات أميركية تدعم الأطفال السود وغيرها من الجمعيات التي تعلم جميع الأطفال التسامح والمساواة من دون تحديد هوية المستفيدين".

وأكدت "ليغو" في بيانها أنها تقف بجانب مجتمع ذوي البشرة السوداء في محاربة العنصرية وعدم المساواة وأشارت إلى أنّ مهمّتها تكمن في إلهام بناة عالم الغد وتطويرهم ليكونوا متسامحين ولطفاء.

وقال متحدث باسم Lego إن الشركة أوقفت التسويق مؤقتًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وأرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى بعض بائعي Lego لإيقاف الترويج لبعض المنتجات مؤقتًا.

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مجسم "البيت الأبيض" من "الليغو"

وأشار الى أن الشركة قررت وقف الإعلان عن عدة مجموعات تتعلق بـ"بناء مراكز الشرطة وسترات الشرطة والبيت الأبيض".

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وجاء في البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشرطة لعدة مواقع بيع "أونلاين" مثل The Toy Book: "في ضوء الأحداث الأخيرة، نطلب منكم وقف الإعلان لـ30 منتجًا متعلقًا بالشرطة والبيت الأبيض ومراكز الشرطة وإزالتها من الموقع".

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