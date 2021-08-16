ليلة سقوط كابل ايمي .. اغتصاب وعنف بإنتظار نساء أفغانستان والمشاهد الأولى مُرعبة!

ليالي طويلة من العنف والإغتصاب والزواج الإجباري والحياة الظالمة بإنتظار نساء أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على المنطقة بالكامل.

انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية من المنطقة دفع بحركة طالبان إلى السيطرة على كل جميع المناطق من دون أي مجهود يبذل، ومع بدء السيطرة أُطلقت مطالب الحركة والتي جاء فيها أنه على كل عائلة تقديم معلومات حول عدد الفتيات والنساء في العائلة من غير المتزوجات بغرض أن يتم إجبارهن على الزواج من مقاتلي الحركة.

وبحسب المتداول أن الأعمار المطالب بها من 15 إلى 45 إلا أنه أشيع أيضاً حتى الفتيات القاصر ذوات الـ 12 سنة سوف يتم إجبارهن على الزواج. الأمر لم يتوقف هنا، قيل أيضاً أنه سيتم إجبار النساء على إرتداء زي معين ومنع خروجها من المنزل دون اي رجل محرم معها.

العنف و الحياة الظالمة دف العائلات لمحاولة الهروب ضمن مشهد مؤلم وحارق للقلوب، غذ مع إنطلاق الطائرة الأخيرة من المنطقة تهافت أهل المنطقة عليها بغرض البحث عن فرصة الحياة ومن دون أي تفكير تجمهر البعض حول العجلات الخاصة بالطائرة وكان المشهد الدامي سيد الموقف بعد سقوط عدة أرواح بشرية في الجو أثناء إقلاع الطائرة.

الانتحار حلال لـ نساء منطقة أفغانستان… هذا كان التعليق الأبرز من رواد السوشال ميديا الذين أبدوا صدمتهم بما يحصل مع الفتيات والنساء وما ينتظرهن من مصير مؤلم ولا إنساني وسط غياب تام لحقوق المرأة

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