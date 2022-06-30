ماذا همست جيل بايدن في أذن نظيرتها الكورية في قمة مجموعة السبع ؟

طغى حضور زوجات قادة دول مجموعة السبع على قمم جبال الألب الباردة على الملفات الساخنة التي جرى مناقشتها على مدار الأيام الماضية أهمها ملف الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار النفط والغذاء.

وتحولت تحركات زوجات الرؤساء في القمة إلى حديث وسائل الإعلام العالمية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حللوا كل نظرة وكل ضحكة وكل كلمة صدرت عنهن.

وتمكنت عدسات الكاميرات من توثيق الجولات التي قام بها رؤساء دول مجموعة السبع برفقة زوجاتهم في قلعة شلوس إلماو في مدينة بافاريا الألمانية.

فمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرورًا برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، كانت زوجات الزعماء الثلاث تزين القمة، بلقطات مميزة.

كما التقطت عدسات الكاميرات تفاصيل الزيارة التي أجرتها زوجات الرؤساء إلى القصر الملكي في لا غرانجا في سان إلديفونسو بالقرب من سيغوفيا، شمال غرب مدريد، بالقرب من مصنع الزجاج الملكي في لا جرانجا ومتحف رينا صوفيا.

وشوهدت زوجة رئيس كوريا الجنوبية "كيم كون هي" وهي تخبر زوجة الرئيس الأمريكي "جيل بايدن" عن الضغوط التي تشعر بها كونها زوجة الرئيس.

وأخبرت "كيم" زوجة الرئيس الأمريكي أنها تأثرت بزيارة الأخيرة لأوكرانيا الشهر الماضي ولقائها بلاجئي الحرب الأوكرانيين والسيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا، معربة عن صدمتها بعد أن شاهدت أطفالا يطلقون النار من البنادق.

وذكرت "كيم" بأن زيارة "جيل بايدن" كانت بمثابة فرصة لدفع المزيد من الناس للاهتمام بالحرب في أوكرانيا وأنها تأثرت بشكل خاص بشجاعتها خلال زيارة أوكرانيا وحدها بدون زوجها.

في المقابل، شوهدت سيدة أمريكا الأولى وهي تقدم النصحية لزوجة رئيس كوريا الجنوبية بأن "تتصرف على طبيعتها"، قائلة إنه عندما يصل الشخص إلى منصب رفيع، فمن المؤكد أنه يتلقى الكثير من النصائح من حوله، لكن الشيء المهم هو تفكيرك وإرادتك.

يذكر أن هذه أول رحلة خارجية لرئيس كوريا الجنوبية وزوجته منذ توليه مهام منصبه في 10 مايو الماضي.

قمة دول مجموعة السبع

يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة بدأت الأحد في وقتٍ يعيش العالم أزمات، بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورًا بالمناخ وصولًا إلى الأمن الغذائي.

ما هي مجموعة السبع ؟

مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي:

كندا

فرنسا

ألمانيا

إيطاليا

اليابان

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

وتتخذ المجموعة قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها.

ما الذي تفعله مجموعة السبع ؟

يحضر القمة الوزراء والموظفون المدنيون من الدول السبع على مدار العام لمناقشة الشؤون والمصالح المشتركة.

وتتولى كل دولة من دول المجموعة رئاسة هذا الكيان لعام واحد بالتناوب. وتكون الدولة التي ترأس المجموعة مضيفة لقمة السبع السنوية التي تمتد ليومين.

ويصدر عن القمة بيان ختامي يوضح ما تم الاتفاق عليه.

ومن بين الحضور الأساسيين لقمة مجموعة السبع: