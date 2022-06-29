الدقلة العمانية : ألوانها - أنواعها - مناسبات ارتداؤها

تلتزم بعض الدول بتطبيق بروتوكول خاص يتعلق بأزياء وملابس شخوص الدولة في المناسبات الرسمية والفعاليات التي تجمعهم مشكلين نمطًا موحدًا يكسب الدولة مظهرًا مهيبًا ومنظمًا تمامًا مثل الدقلة العمانية .

وتعد سلطنة عُامان من الدول القلائل التي ما تزال تحتفظ ببروتوكول مخصص لأزياء شخصيات الدولة مما يعطي الدولة شكلًا مهيبًا ومنظمًا خاصة في المناسبات الوطنية الرسمية.

وتعد الدقلة العُمانية من مظاهر الاعتزاز بالتراث العماني والتي تتميّز بالأناقة والفخامة في آن واحد.

نستعرض لكم في هذا التقرير الدقلة العمانية والبروتوكول الخاص لارتدائها:

الدقلة العمانية زي له نمط مميز يختلف عن البشت المتعارف عليه، يتميز بالزخرفة ذات الطابع الإسلامي العربي المميز وبقماش الصوف ذات الجودة العالمية.

تلبس الدقلة في مناسبات رسمية معينة مثل:

تلبس الدقلة في حفل عشاء لاستقبال الملوك ورؤساء الدول ومن في حكمهم.

تلبس الدقلة في المناسبات الوطنية الخميسة، بالاضافة الى الأوسمة الممنوحة من الدولة مع الوشاح.

تلبس الدقلة في حفلات العشاء الرسمية التي تقام على شرف الملوك ورؤساء الدول ومن في حكمهم.

ألوان الدقلة العمانية

السلطان: يرتدي الدقلة ذات اللون الأسود الغامق وبزخارف ذهبية.

كبار الأسرة المالكة وأصاب السمو: الدقلة ذات اللون البني المائل للذهبي.

أصحاب المعالي ومن في حكمهم: الدقلة ذات اللون العنابي.

أشكال الدقلة العمانية

تأتي الدقلة بثلاثة أشكال مختلفة وكل نوع مخصص لشخصيات معنية:

النوع الأول: الدقلة المخصصة للسلطان.

الدقلة المخصصة للسلطان. النوع الثاني : الدقلة المخصصة لبكار الأسرة المالكة وأصحاب السمو.

: الدقلة المخصصة لبكار الأسرة المالكة وأصحاب السمو. النوع الثالث: الدقلة المخصصة لأصحاب المعالي الوزراء ومن في حكمهم.

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مرتديًا الدقلة العمانية مع العمامة السعيدية ويالعمامة المخصصة للأسرة المالكة

الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية السابق مرتديا الدقلة المخصصة لأصحاب المعالي الوزراء ومن في حكمهم

السيد كامل بن فهد آل سعيد مرتديًا الدقلة مع العمامة السعيدية المخصصة للأسرة المالكة

السلطان الراحل قابوس بن سعيد مرتديا الدقلة مع الخنجر السعيدي في إحدى احتفالات العيد الوطنية الخمسية.

البروتوكول السلطاني لأزياء الرجال

البشت الأسود: يتم اعتماده في اجتماع مجلس عمان الذي يشارك فيه أعضاء مجلسي الشورى والدولة والأسرة الحاكمة برئاسة السلطان، يكون اجتماعهم في فترة النهار، ويضعون الخنجر والمصر العادي الذي يميل إلى الألوان التقليدية.

البشت البني: يتم اعتماده في احتفالية العيد الوطني وأثناء العرض العسكري الذي يجري عصرًا أو مساءً، ويضعون الخنجر والمصر العادي وتتوحد معهم شخوص الأسرة الحاكمة دون تمييز.

الدشداشة (الثوب) الأسود: يتم اعتماده في حفلات العشاء التي يقيمها السلطان أو القوات المسلحة، مع والمصر الذي غالبًا ما يميل لونه ليكون داكنًا.