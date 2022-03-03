تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة فعاليات ماراثون الرياض 2022 الذي يوفر فرصًا للجميع للمشاركة بغض النظر عن أعمارهم وقدراتهم الرياضية.

ويُعد ماراثون الرياض 2022 أحد أهم الفعاليات التي تضع المملكة العربية السعودية على قائمة الدول المستضيفة للفعاليات الرياضية العالمية وترضي أذواق الباحثين عن المتعة والتسلية بنكهة رياضية.

ويتماشى الماراثون مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال برنامج يعنى بتحسين جودة الحياة، وتحفيز جميع أفراد المجتمع السعودي على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

ماراثون الرياض 2022

وبدأت الجهة المنظمة لـ ماراثون الرياض 2022 استعداداتها على قدم وساق لإقامة هذا الحدث العالمي الذي سيشارك فيه أناس من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم.

ويجري تنظيم الماراثون من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية إلى جانب التنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى والعديد من شركاء النجاح لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.

موعد ماراثون الرياض 2022

اليوم: السبت، 5 مارس 2022

السبت، 5 مارس 2022 نقطة الانطلاق: من جامعة الملك سعود بالرياض

تفاصيل ماراثون الرياض 2022

يشمل الماراثون على عدة سباقات التي تلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية.

ستكون نقطة الانطلاق من جامعة الملك سعود بالرياض

ماراثون الرياض

اليوم: السبت، 5 مارس 2022

المسافة: 42.195 كيلومترًا

سباق الـ 4 كلم

اليوم: السبت، 5 مارس 2022

المسافة: 4 كيلومترًا

سباق الـ 10 كلم

اليوم: السبت، 5 مارس 2022

المسافة: 10 كلم

نصف ماراثون

اليوم: السبت، 5 مارس 2022

المسافة: 21.1 كلم

خريطة ماراثون الرياض 2022

سيتم نشر الخريطة عند اقتراب موعد الماراثون

التسجيل لـ ماراثون الرياض 2022

يمكن التسجيل للماراثون من خلال الموقع الرسمي، أو بالنقر هنا

رسوم التسجيل

التسجيل مفتوح لـ ماراثون الرياض للجميع، وتم تخصيص عدة سباقات تناسب جميع الفئات العمرية ومختلف القدرات من اللياقة البدنية، والتي جاءت على النحو التالي:

الماراثون نصف الماراثون 10 كلم 4 كلم موعد التسجيل 119 ريال سعودي 99 ريال سعودي 49 ريال سعودي 39 ريال سعودي التسجيل المبكر (قبل 5 يناير) 149ريال سعودي 109 ريال سعودي 79 ريال سعودي 59 ريال سعودي التسجيل الأولي (قبل 5 فبراير) 199 ريال سعودي 119 ريال سعودي 99 ريال سعودي 79 ريال سعودي التسجيل النهائي (قبل 4 مارس)

فئات ماراثون الرياض 2022

يحتوي الماراثون على أربع سباقات مختلفة:

ماراثون كامل: مسافة 42.2 كلم للمحترفين

مسافة 42.2 كلم للمحترفين نصف ماراثون: لمن هم من سن 20 وأكبر مسافة 21.1 كلم للعدائين

لمن هم من سن 20 وأكبر مسافة 21.1 كلم للعدائين ماراثون لمن هم من سن 18 وأكبر مسافة 10 كلم

ماراثون متاح لمن هم من سن 17 وأكبر

*يتطلب حضور مرافق بالغ مع الطفل

حسابات ماراثون الرياض 2022

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