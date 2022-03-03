تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة فعاليات ماراثون الرياض 2022 الذي يوفر فرصًا للجميع للمشاركة بغض النظر عن أعمارهم وقدراتهم الرياضية.
ويُعد ماراثون الرياض 2022 أحد أهم الفعاليات التي تضع المملكة العربية السعودية على قائمة الدول المستضيفة للفعاليات الرياضية العالمية وترضي أذواق الباحثين عن المتعة والتسلية بنكهة رياضية.
ويتماشى الماراثون مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال برنامج يعنى بتحسين جودة الحياة، وتحفيز جميع أفراد المجتمع السعودي على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.
ماراثون الرياض 2022
وبدأت الجهة المنظمة لـ ماراثون الرياض 2022 استعداداتها على قدم وساق لإقامة هذا الحدث العالمي الذي سيشارك فيه أناس من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم.
ويجري تنظيم الماراثون من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية إلى جانب التنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى والعديد من شركاء النجاح لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.
موعد ماراثون الرياض 2022
- اليوم: السبت، 5 مارس 2022
- نقطة الانطلاق: من جامعة الملك سعود بالرياض
تفاصيل ماراثون الرياض 2022
يشمل الماراثون على عدة سباقات التي تلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية.
ستكون نقطة الانطلاق من جامعة الملك سعود بالرياض
ماراثون الرياض
- اليوم: السبت، 5 مارس 2022
- المسافة: 42.195 كيلومترًا
سباق الـ 4 كلم
- اليوم: السبت، 5 مارس 2022
- المسافة: 4 كيلومترًا
سباق الـ 10 كلم
- اليوم: السبت، 5 مارس 2022
- المسافة: 10 كلم
نصف ماراثون
- اليوم: السبت، 5 مارس 2022
- المسافة: 21.1 كلم
خريطة ماراثون الرياض 2022
سيتم نشر الخريطة عند اقتراب موعد الماراثون
التسجيل لـ ماراثون الرياض 2022
يمكن التسجيل للماراثون من خلال الموقع الرسمي، أو بالنقر هنا
رسوم التسجيل
التسجيل مفتوح لـ ماراثون الرياض للجميع، وتم تخصيص عدة سباقات تناسب جميع الفئات العمرية ومختلف القدرات من اللياقة البدنية، والتي جاءت على النحو التالي:
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الماراثون
|نصف الماراثون
|10 كلم
|4 كلم
|موعد التسجيل
|119 ريال سعودي
|99 ريال سعودي
|49 ريال سعودي
|39 ريال سعودي
|التسجيل المبكر (قبل 5 يناير)
|149ريال سعودي
|109 ريال سعودي
|79 ريال سعودي
|59 ريال سعودي
|التسجيل الأولي (قبل 5 فبراير)
|199 ريال سعودي
|119 ريال سعودي
|99 ريال سعودي
|79 ريال سعودي
|التسجيل النهائي (قبل 4 مارس)
فئات ماراثون الرياض 2022
يحتوي الماراثون على أربع سباقات مختلفة:
- ماراثون كامل: مسافة 42.2 كلم للمحترفين
- نصف ماراثون: لمن هم من سن 20 وأكبر مسافة 21.1 كلم للعدائين
- ماراثون لمن هم من سن 18 وأكبر مسافة 10 كلم
- ماراثون متاح لمن هم من سن 17 وأكبر
*يتطلب حضور مرافق بالغ مع الطفل
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