ماسا الدهني تتوج بلقب ملكة جمال الفرات ودير الزور.. والجمهور: "واسطة"!

فازت ماسا الدهني بلقب "ملكة جمال الفرات ودير الزور" في المسابقة التي أقيمت بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة عشر عامًا ضمن مهرجان "لؤلؤة الفرات للتزين والجمال".

فيما حصدت رقية الجاسم لقب الوصيفة الأولى وسيدرة عبد الرحمن حصدت لقب الوصيفة الثانية في المسابقة التي تهدف الى إبراز جمال المرأة الفراتية.

وتعرضت ماسا الدهني لانتقادات عارمة بعد تتوجيها باللقب حيث اتهمها عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها فازت بـ"الواسطة".

وقال عدد من النشطاء بأن ماسة الدهني حصلت على التاج لأنها زوجة عصام زهر الدين، الضابط في الحرس الجمهوري، ولم تحقق هذا النجاح بناء على مقومات جمالية.

من هو عصام زهر الدين؟

عصام جدعان زهر الدين (1961 - 18 أكتوبر 2017) كان ضابطًا في الحرس الجمهوري السوري برتبة عميد، ينتمي إلى الطائفة الدرزية وهو من محافظة السويداء، وجده لأبيه هو الفريق عبد الكريم زهر الدين وزير الدفاع السوري السابق بحكومة بشير العظمة.

برز اسمه خلال الأحداث التي شهدتها سوريا منذ مارس 2011 وذلك بعد أن قاد عمليات عسكرية ضد المعارضة المسلحة في سوريا، منها إلى عملية بابا عمرو في حمص والتل في محافظة ريف دمشق، كما قاد عمليات أخرى ضد جماعات مسلحة أخرى أبرزها تنظيم داعش.

يعتبره المؤيدون للرئيس بشار الأسد ضابطًا ناجحًا؛ في حين تتهمه المعارضة بارتكاب جرائم حرب. عمل مع علي خزام الذي قتل في أكتوبر 2012.

قُتل عصام زهر الدين يوم 18 أكتوبر 2017 في دير الزور، وتضاربت الروايات حول سبب مقتله، فقالت مصادر النظام السوري أن سبب ذلك كان انفجار لغمٍ زرعه تنظيم داعش، فيما قالت مصادر المعارضة أنه قُتل جراء خلافٍ داخلي مع ضباط آخرين.

واشتهر زهر الدين بعبارة خاطب بها اللاجئين السوريين قبل سنوات: "نصيحة من هالذقن لا ترجعوا".