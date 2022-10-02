للتواصل مع طفلهم الداخلي.. ماكدونالدز تطلق وجبة "هابي ميل" للبالغين

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن إطلاقها وجبة جديدة تُمكن البالغين من التواصل مع طفلهم الداخلي من خلال وجبة السعادة - Happy Meal واكتشاف لعبة خاصة بهم.

وكشفت صفحة ماكدونالدز الترويجية أن إطلاق الوجبة الجديدة سيكون في أمريكا فقط ولفتة محدودة ابتداء من 3 أكتوبر الجاري.

وسيتمكن العملاء في أمريكا من طلب وجبة تتألف من مشروب وبطاطا مقلية والاختيار بين "بيك ماك" أو 10 قطع من McNuggets بالإضافة إلى اللعبة.

وذكرت صفحة ماكدونالدز أن وجبة السعادة الجديدة ستتضمن واحدة من أربع ألعاب لشخصيات ماكدونالدز الشهيرة Grimace أو Hamburglar أو Birdie ، أو Cactus Buddy في تعاون مشترك مع شركة أزياء الشارع الشهير كاكتوس بلانت فليا ماركت.

وقال طارق حسن، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في ماكدونالدز-أمريكا في بيان يوم الثلاثاء: "نحن نأخذ واحدة من أكثر تجارب ماكدونالدز حنينًا إلى الماضي ونعيد تعبئتها بطريقة جديدة ذات صلة كبيرة بعشاقنا البالغين".

بالإضافة إلى الدمى الأربع، فإن عملاء سلسلة المطاعم الشهيرة سيدخلون من خلال التطبيق الخاص بالمطعم تلقائيًا في السحب للحصول على سلع حصرية، وهذا يشمل قمصان CPFM المخصصة x McDonald’s وكرسي Grimace.

ماكدونالدز و BTS

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها سلسلة المطاعم الأمريكية مع أسماء ثقافية شعبية كبيرة لزيادة مبيعاتها، ففي عام 2020، تعاونت مع مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لتسويق وجبته المفضلة: كوارتر باوندر، فرايز وسبرايت.

وفي عام 2021، أصدرت سلسلة المطاعم الأمريكية وجبة BTS، بالتعاون مع فرقة BTS الأشهر عالميًا.

وقالت سلسلة البرجر الأمريكية حينها أن الوجبة تشمل 10 قطع "تشيكن ماك ناجتس"، وبطاطا مقلية متوسطة وكولا، بالإضافة إلى ظهور صوصين جديدين في الولايات المتحدة - الفلفل الحار الحلو ونكهات الكاجون - مستوحاة من وصفات المطعم الشهير في كوريا الجنوبية.

وتحظى سلاسل الوجبات السريعة على هوامش ربح ضئيلة للغاية، لذا فإن العروض الترويجية والعناصر الجديدة تساعدها في التميز عن المنافسة.

كما تحاول مطاعم الخدمة السريعة أيضًا توجيه العملاء إلى تطبيقاتهم، مما يعزز الولاء والمبيعات.