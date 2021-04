حين يجتمع العمالقة معًا.. ماكدونالدز تطلق وجبة خاصة بفرقة BTS قريبًا

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة عن تعاون منتظر مع BTS، فرقة البوب الكورية ذات الشعبية الكبيرة في العالم، بوجبة خاصة تحمل اسم الفرقة سيتم إطلاقها قريبًا.

وأعلنت شركة ماكدونالدز أمس الإثنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أن الوجبة التي تحمل عنوان "BTS Meal" ستطرح للبيع في 26 مايو في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وبعد فترة وجيزة في ما يقرب من 50 دولة عبر ست قارات وتتكون من "طلب توقيع فرقة سوبرستار". (سيتم طرح الوجبة للبيع في موطن الفرقة في كوريا الجنوبية في 27 مايو).

وقالت سلسلة البرجر الأمريكية إن الوجبة تشمل 10 قطع "تشيكن ماك ناجتس"، وبطاطا مقلية متوسطة وكولا، بالإضافة إلى ظهور صوصين جديدين في الولايات المتحدة - الفلفل الحار الحلو ونكهات الكاجون - مستوحاة من وصفات ماكدونالدز في كوريا الجنوبية.

ويمكن القول إن الشراكة مع BTS هي أكبر نجاح لماكدونالدز بعد النجاحات الباهرة لوجباتها مع J Balvin و Travis Scott.

وفي أبريل 2019، أصبحت BTS المجموعة الثالثة فقط خلال 50 عامًا التي تمتلك ثلاثة ألبومات رقم واحد على قوائم Billboard 200 في أقل من 12 شهرًا، لتنضم إلى صفوف البيتلز و The Monkees.

وقالت منصة "سبوتيفاي" إن الصيف الماضي كان أول "عمل كوري جنوبي يتصدر قائمة الفردي في الولايات المتحدة" بأغنية "ديناميت" العالمية التي تضم 815 مليون مشاهدة.

وتحظى سلاسل الوجبات السريعة على هوامش ربح ضئيلة للغاية، لذا فإن العروض الترويجية والعناصر الجديدة تساعدها في التميز عن المنافسة.

كما تحاول مطاعم الخدمة السريعة أيضًا توجيه العملاء إلى تطبيقاتهم، مما يعزز الولاء والمبيعات.

