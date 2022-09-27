نصرة لـ مهسا أميني .. ماهلاغا جابري تدعو على خامنئي بالاحتراق في نار جهنم

عبر سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو، أعلنت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري احتجاجها على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني قبل أيام بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بحجة عدم ارتدائها الحجاب بالطريقة المناسبة.

ونشرت عارضة الأزياء الشهيرة ماهلاغا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو عبرت من خلالها عن دعمها وتأييدها للاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أكثر من أسبوع احتجاجًا على وفاة مهسا التي باتت تُلقب اليوم بـ "صوت غضب الشعب الإيراني".

ماهلاغا جابري تدعو على خامنئي بالاحتراق في نار جهنم (المصدر: حساب ماهلاغا على إنستغرام)

ومن بين مجموعة من الصور، نشرت ماهلاغا صورة لـ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي المتواجد حاليًا في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية لخضوعه مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة انسداد معي.

وأرفقت ماهلاغا الصورة بالدعاء على خامنئي بالهلاك والموت وأن يهوى في نار جهنم، إذ علّقت قائلة: "خامنئي في وضع سيئ، والجمهورية الإسلامية في وضع سيئ أيضًا، أتمنى أن تحترق في الجحيم".

وحملت ماهلاغا من خلال الصور التي شاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية مسؤولية الفوضى التي تشهدها بلادها منذ أيام على خلفية مقتل مهسا.

مقتل مهسا أميني

تشهد عدة مدن إيرانية منذ أيام احتجاجات عارمة ردًا على مقتل الشابة مهسا (22 عامًا) التي تم احتجازها من قبل الشرطة الأخلاقية بتهمة "لبس غير لائق" فيما يزعم المسؤولون أنها ماتت بنوبة قلبية لكن شهود العيان والفحوصات الطبية أظهرت كسورًا في الجمجمة نتيجة صدمة في الرأس.

وأعادت وفاة أميني إلى الواجهة قضية العنف الذي تتعرض له المرأة والأقليات العرقية والدينية في ظل الدولة الإيرانية التي تدعي تنفيذها أحكام الشريعة الإسلامية.

وأعلنت منظمات حقوقية عالمية دعمها للحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ أيام، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي دعمه وتأييده مع ما وصفهم "المواطنين الشجعان والنساء الشجاعات في إيران الذين يتظاهرون الآن من أجل تأمين حقوقهم الأساسية.

كما استحوذت الأحداث التي يشهدها الشارع الإيراني منذ أيام على تأييد عالمي لإصرارهم وقوتهم في

مواجهة القمع الحكومي الواسع الذي أعاد إلى الأذهان القمع القاسي للحركة الخضراء عام 2009.

ومنذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي العام الماضي، بدأت الحكومة في تطبيق هذه القوانين بصرامة على الأخلاق / المظهر العام والسلوك، مما فرض ضغوطًا على السكان الشباب الذين خاب أملهم بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات البطالة المرتفعة.

ماهلاغا جابري

عارضة أزياء إيرانية أمريكية

مكان الولادة: مدينة أصفهان - إيران

تاريخ الولادة: 17 يونيو 1989

هجرة ماهلاغا جابري

في عام 2009، هاجرت من إيران إلى أمريكا حيث دخلت عالم عرض الأزياء وتعاونت مع كبرى دور الأزياء ونجحت في سنوات أن تصبح واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم.