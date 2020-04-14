ما حقيقة إصابة "أنجلينا جولي" الإيرانية داخل سجنها بفيروس "كورونا"؟

كشف محامي "سحر تبر" والتي اشتهرت بلقب "أنجلينا جولي إيران" أن موكلته المعتقلة منذ نحو 6 أشهر، نقلت من القاطع العام إلى الحجر الصحي داخل السجن بعد ظهور علامات على إصابتها بفايروس "كورونا".

وقال المحامي "بيام درفشان" في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية بأن سحرأكدت لوالدتها خلال اتصال هاتفي من داخل السجن أمس (الأحد) أنها مصابة بالفيروس وقد تم عزلها.

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يذكر أن سحر (21 عامًا) تنضي فترة حكمها بعد إدانتها سبتمبر الماضي بتهمة "إهانة المقدسات، والتشجيع على الفساد".

وأكد المحامي أن موكلته التي اعتقلت منذ أكتوبر الماضي تواجه تهمًا خطيرة هي "الإفساد في الأرض" و"التشجيع على الانحلال" و"إهانة المقدسات" و"كسب المال غير المشروع"، وكل ذلك بسبب صورها ونشاطها عبر "إنستغرام".

كما تواجه سحر اتهامات بالتجديف والتحريض على العنف وكسب الدخل من خلال وسائل غير مناسبة وتشجيع الشباب على الفساد.

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وأشارت مصادر مطلعة حينها الى أن اعتقال سحر جاء بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قِبل مواطنين.

وأشارت إلى أن مكتب "إرشاد" التابع لمكتب المدعي العام يتلقى بلاغات لمواجهة أي خروقات للنظام الاجتماعي، مثل مخالفة ارتداء الحجاب وإقامة احتفالات مُختلطة للرقص، إضافة إلى ملاحقة بيوت الدعارة، أو نشر محتوى غير لائق على "انستغرام" وغيره من الشبكات الاجتماعية.

وكانت سحر قد أثارت جدلًا واسعًا عندما انتشرت صورًا لها أظهرتها شبيهة بـ"أنجلينا جولي"، لكن في هيئة صادمة، ويتابعها اليوم على "إنستغرام" أكثر 13 ألف شخص.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت سحر إنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، إلا أن تقوم بالتلاعب عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها.