ما حقيقة اختطاف فتيات في حفلات موسم الرياض .. ووسم الكونسرت الحزين يتصدر الترند

انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال اليومين الماضيين بإشاعة اختطاف فتيات سعوديات خلال حضورهم إحدى فعاليات موسم الرياض والتي تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية.
وبدأ الجدل حين دشنت مجموعة من الفتيات وسم "الكونسرت الحزين" عبر موقع التدوين "تويتر" لتداول قصص تعرضهن للتخدير والاختطاف من قبل مجموعة من الشباب خلال تواجدهن في حفل موسيقي لإحدى الفرق الكورية في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.
وزعمت المغردات بأنهن تعرضن للتحرش الممنهج الذي وصل حد الاختطاف من قبل مجموعة من الشباب، وأرفقوا قصصهن بصور شباب قالوا بأنهم هم من قاموا باختطاف الفتيات وطالبوا بالقبض عليهم ومحاسبتهم.
وفي الوقت الذي شكك المغردون بصحة القصص وإشاعة اختطاف الفتيات في الفعاليات الترفيهية، نشر مجموعة من الشباب الذين تم تداول صورهم على أنهم هم المتحرشين وقالوا بأنه تمت الإساءة لهم وتشويه سمعتهم وبأنهم لم يتواجدوا في الفعاليات الترفيهية في ذلك اليوم.
في حين حذرت الهيئة السعودية للترفيه من حملة تشويه متعمدة واسعة النطاق، وقالت أنه لا صحة لما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول حالات تحرش وقعت في حفل موسيقي تم تأجيله في الرياض بسبب سوء الأحوال الجوية.
السعودية بوست :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 15, 2022
لا صحة لما تداول في مواقع التواصل الإجتماعي حول حالات تحرش وقعت في حفل موسيقي تم تأجيله قبل أن يبدأ بمدينة الرياض لظروف خارجة عن الإرادة
وكل من يروج لتلك الشائعات التي تقلل من جهود رجال الأمن سيتعرض للملاحقة والمسائلة القانونية #الكونسرت_الحزين pic.twitter.com/nZbPM1yHDf
وقالت الهيئة بأن كل من يروج لتلك الشائعات التي تقلل من جهود رجال الأمن سيتعرض للملاحقة والمسائلة القانونية.
وكانت الهيئة الترفيهية لموسم الرياض قد أعلنت عن إلغاء حفل الفرقة الكورية "ستراي كيدز" الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة، 14 يناير 2022، حتى إشعار آخر.
Everyone was fine, but they wanted to discredit the country😐#تجمع_متضررين_الكونسرت #الكونسرت_الحزين pic.twitter.com/S4nRDOhO8W— uajlk (@norh200955) January 15, 2022
ويعود سبب إلغاء حفلة الفرقة الكورية التي تملك شهرة واسعة في السعودية إلى سوء الأحوال الجوية في العاصمة الرياض والتي أدت إلى إغلاق بعض المناطق مثل شجرة السلام وقرية زمان.
كما تسببت الأحوال الجوية السيئة في تأجيل العديد من الفعاليات والحفلات التي كانت ستقام الجمعة ومنها حفلة "ليلة المعازيم" للنجم محمد عبده.
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