ما حقيقة العثور على طلاسم سحرية داخل صحن الكعبة خلال تعقيمه من كورونا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة العثورعلى طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة أثناء تعقيم صحن المطاف كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس "كورونا المُستجد".

وفي الوقت الذي عبّر العديد من المغردين عن سخطهم واستيائهم لوضع الطلاسم في أطهر بقاع الوقت، خرجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوضح حقيقة الأمر.

وأكدت الرئاسة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" بأن مقطع الفيديو يعود لعام 2017 حين عُثر على الطلاسم السحرية أثناء صيانة كسوة الكعبة المشرفة.

وأشارت الرئاسة إلى أن الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين، وقد اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة، في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات.

يذكر أن السلطات السعودية أخلت يوم الخميس الماضي الكعبة المشرفة، بالحرم المكي من الحجاج والمعتمرين، لأول مرة، تخوفًا من انتشار فيروس "كورونا المُستجد"، ولتعقيمه وفقًا لما أعلنت عنه السعودية من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

First time i have seen this. The Ka'ba is empty, the tawaf has stopped as the authorities clean the Haram because of Coronavirus scare😥

May ALLAH protect all of us ameen 🤲🤲🤲#منظر_الحرم pic.twitter.com/AkULbMSzTz