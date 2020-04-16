ما حقيقة القبض على فاشنيستا كويتية بتهمة خرق الحجز المنزلي؟

أثارت تغريدة كتبها الصحفي الكويتي المتخصص بالحوادث والجرائم أبو طلال الحمراني جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها احتجاز الفاشنيستا الكويتية ذات الأصول المصرية نهى نبيل.

وأشار أبو طلال في تغريدته الى أن السلطات الكويتية احتجاز نهى، والتي يُطلق عليها لقب (طعمية)، لخرقها قرار الحجز المنزلي المفروض عليها منذ عودتها من السفر قبل أشهر.

إحتجاز الفاشينيستا الكويتية "طعمية" كانت هذه بدايته 👇 https://t.co/isVQsRZb6a — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 16, 2020

وأشار أبو طلال في تغريدته الى تغريدة سابقة قال فيها: "اليوم وزارة الصحة الكويتية قالبه الدنيا على فاشينيستا، تم توقيعها على الحجر المنزلي والصدمة إنها ظهرت بتجمع للتبرع في بنك الدم، ولم يعرف إذا كانت مصابة بالكورونا ام لا ونقلت العدوة وخصوصا كانت تبي تتبرع بالدم نقلوها هي واختها للحجر المؤسسي وسيتم توجيه لها تهمة كسر القوانين".

سشمها الفاشونيستا يابوطلال؟ لأن وحده بس اللي راحت بنك الدم مع إختها و ما عليها حجر صحي ! — نهى نبيل (@nohastyleicon) March 19, 2020

كما أشارت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الادارة العامة للتحقيقات قررت حبس شقيقتها الإعلامية نوف نبيل لمخالفتها هي أيضًا الحجر المنزلي وتبرعها في بنك الدم، ولكن تم إخلاء سبيلها في اليوم التالي بعد صدور قرار حبسها.

وأكد المصدر أن الفاشينيستا " طعمية" تم وضعها داخل السجن المركزي في قسم يسمى " الحضانة" للحالات الجديدة والمؤقته وخصوصًا أن الفاشينيستا سابقا تم وضعها بالحجر الصحي وكنوع من عدم نقلها للعدوة رغم أنها اجرت فحص سابقا لكن تلك الإجراءات إحتياطية.

يتبع..

"3" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 16, 2020

الفاشينيستا والتي تعرف بإسم "طعمية" بالكويت تعيش بحالة نفسية ولم تصدق ماحصل معها حيث جرى إحتجازها بشكل سريع لم تكن تتوقعه كما حصل مع شقيقتها التي تم إحتجازها ب"النقاب والعباءه " التي تنكرت بها لحظة دخول التحقيق لكي لايتم التعرف عليها ورغم أنها "سفور"!!

"4" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 16, 2020

وفي الوقت الذي لم تذكر الجهات الرسمية بعد اسم الفاشينيستا التي تم حجزها مع شقيقتها، ولكن رجح عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفاشينيستا المقصودة كسرت الحجر المنزلي وتوجهت إلى البنك المركزي للتبرع بالدم موثقة ذلك بالصور، فاستنتجوا التواصل أن المقصودة هي نهى نبيل.

وما عزز من تكهنات المتابعين للقضية أن نهى نبيل، هي المقصودة كونها وشقيقتها نوف واجهتا اتهاما بتهديدهما أرواح العديد من المواطنين، في مارس الماضي بعد خروجهما سويًا من الحجر المنزلي وذهابهما إلى بنك الدم للتبرع، دون إجراء نهى فحص "كورونا" بعد عودتها من السفر وأنه لابد من وضعها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وكانت نهى قد أنكرت مخالفتها للقانون، وذكرت سابقًا أنها اتخذت الاحتياطات كافة التي تحفظ سلامة الجميع وبأنها توجهت الى حملة التبرع بالدم فور انتهاء مدة الحجز المنزلي البالغة 14 يومًا من تاريخ دخولها للأراضي الكويتية قادمة من جولة في عدد من الدول الأوروبية.

ومنذ إثارة قضية نهى نبيل وخرقها قرار الحجز المنزلي، واصلت الفاشنيستا تصوير حياتها اليومية برفقة أطفالها وزوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" مؤكدة خضوعها للفحص الطبي وبأن النتيجة جاءت سلبية وهو ما مكنها من مواصلة حياتها بشكل اعتيادي داخل منزلها.

وأصدرت الفاشينيستا الكويتية بيانًا رسميًا، نشرته عبر سناب شات، جاء فيه: "لكل مروجين الإشاعات، أنا تركت فرنسا ورحت جنيف من تاريخ 2 مارس، ووصلت الكويت من جنيف بتاريخ 4 مارس صباحًا عن طريق دبي".

الإسلام "نهى" عن الكذب و لازم الشخص يكون "نبيل" ❤️ — نهى نبيل (@nohastyleicon) April 12, 2020

وأضافت: "وسويسرا ما كانت من ضمن الحجر المنزلي أو المؤسسي، ومع هذا احترمت قوانين الدولة وكنت من الداعمين للحجر المنزلي من بدايته والمتابعين شاهدين على هالشي".

واستطردت: "ما طلعت من البيت إلا لما رحت لدعم حملة بنك الدم إلى جانب العديد من الفرق التطوعية، وهناك تم فحص حرارتنا والتأكد من خلونا من أي أعراض قبل التبرع".

وتابعت: "فعليًا لم يتم إبلاغي بأي طريقة بأنني تحت الحجر بعد عودتي من السفر، لكن التزامي جاء من واقع إحساسي بالمسؤولية، وبعدما أصدرت الدولة بياناتها وحملاتها كنت من أول الداعمين لها".

وأردفت: "علمًا بأنني متابعة جيدة لحسابات الدولة الرسمية وحريصة على الالتزام بكل ما يجي فيها من معلومات وتوجيهات تصب في النهاية لمصلحة أهلي وأهل ديرتي".

في الوقت الذي لم يتسنَ لموقع البوابة التأكد من قرار احتجاز الفاشنيستا، سيتم تعديل المقال بناء على آخر الأنباء الرسمية.

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