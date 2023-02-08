ما حقيقة وفاة نجم تيك توك "ياسين جنكيز" في زلزال تركيا؟

انتشرت العديد من الأخبار في الساعات الماضية حول وفاة نجم السوشال ميديا التركي ياسين جنكيز المشهور باسم "أبو كرش" بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الأثنين.

ما حقيقة وفاة نجم السوشال ميديا ياسين جنكيز "أبو كرش"؟

كشفت مصادر عديدة مقربة من نجم السوشال ميديا ياسين جنكيز أن لا حقيقة للأخبار المنتشرة حول وفاة صانع المحتوى التركي تحت الانقاض بسبب زلزال تركيا، واكدت المصادر أن جنكيز بصحة جيدة ولم يصب في هذا الزلزال.

من هو ياسين جنكيز الشهير بـ "أبو كرش"؟

هو صانع محتوى تركي يشتهر بشكل خاص على تطبيق تيك توك، حيث يعتمد على المقاطع المضحكة واللطيفة، وعادة ما يسجل فيديوهات يقدم من خلالها رقصة باستخدام "كرشة" وهو سبب إطلاق لقب أبو كرش" عليه.

يمتلك ياسين جنكيز قاعدة جماهيرية كبيرة ويحمل الجنسية التركية ويبلغ من العمر 32 عامًا، وبالرغم من وجود عدد كبير من الجمهور الذي يتابعه إلا أن البعض يرى انه لا يقدم أي محتوى مهم، وانه يستغل وزنه الزائد بهدف صنع المحتوى وجمع الأموال.

يُشار إلى أن تركيا تعيش حالة كارثية بعد الزلزال المدمر الذي وقع في جنوبها فجر الأثنين الماضي، وتسبب بوفاة الكثير من الضحايا إلى جانب الخسائر المادية، واعلنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ.

وحرص عدد من المشاهير والنجوم لجمع التبرعات والتضامن مع أبناء بلدهم في هذه المحنة.



