ما هو مرض اللاعب السعودي خالد الزيلعي ؟

لم يمر الظهور الأول لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر وأبها السابق خالد الزيلعي بعد إصابته بمرضٍ نادر ومجهول الأسباب مرور الكرام لدى جمهور اللاعب الشاب الذي طالب بتوحيد الدعاء بالشفاء العاجل له.

توجهت جمعية "تواصل" لزيارة اللاعب خالد الزيلعي في منزله بهدف تقديم خدمة التقييم الوظيفي والبيئي، وتوفير احتياجاته واحتياجات أسرته لمساعدته في حياته اليومية، واسترداد التحكم في البيئة من حوله ومحيطه والاعتماد على نفسه عن طريق توفير الأجهزة الذكية، التقنيات، والتدريب عليها.

وأثارت الصور التي جرى التقاطها للاعب الزيلعي تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تساءل عن طبيعة مرض اللاعب خالد الزيلعي والسبب الذي أوصله لهذا الحال.

مرض خالد الزيلعي

كشف اللاعب خالد الزيلعي في وقت سابق، عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر.

وذكر اللاعب بأنه تعرض للإصابة بهذا المرض بشكل مفاجئ دون أي مقدمات.

ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري *

يعد مرض التصلب الجانبي الضموري من أمراض الجهاز العصبي التي تؤثر بشكل ملحوظ على الخلايا العصبية في المخ والنخاع الشوكي وقد يتسبب في فقدان التحكم في عضلات الجسم.

ويطلق على مرض التصلب الجانبي الضموري اسم "مرض لو جيهريج" وذلك بعد أن أعلن لاعب البيسبول الشهير إصابته بهذا المرض.

لا يعلم الخبراء سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، بعض الحالات موروثة.

التصلب الجانبي الضموري غالبًا ما يبدأ بنفضان العضلات وضعف في الأطراف أو حديث مُشوَّش. أخيرًا، يؤثر مرض التصلب الجانبي الضموري على التحكم في العضلات اللازمة للحركة، والتحدث، والأكل، والتنفس.

لا يوجد علاج لهذا المرض الفتَّاك.

أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري

تختلف مؤشرات وأعراض التصلُّب الجانبي الضموري اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، تبعًا للخلايا العصبية المصابة بالمرض، وقد تتضمن الأعراض ما يلي:

صعوبة في المشي أو أداء الأنشطة اليومية العادية

التعثُّر والسقوط

ضعف في الساقين أو القدمين أو الكاحلين

ضعف اليدين أو صعوبة تحريكهما

تداخُل الكلام أو مشكلات في البلع

تشنُّج في العضلات ووَخْز في الذراعين والكتفين واللسان

البكاء أو الضحك أو التثاؤُب غير الملائم للموقف

تغيُّرات معرفية وسلوكية

* مصدر المعلومات الطبية (موقع مايو كلينك)

خالد الزيلعي

ولد خالد الزيلعي في 16 مايو 1987 في مدينة أبها.

لعب خالد الزيلعي لنادي النصر السعودي، كما سبق له أن مثّل المنتخب السعودي.

مشوار خالد الزيلعي الكروي

لعب خالد مع نادي أبها قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي في موسم 2009.

وفي موسم 2015 انتقل للعب لصالح نادي التعاون بنظام الإعارة مع أفضلية شراء عقده.

بعده انتهاء إعارته لنادي التعاون وانتهاء عقده مع النصر وقع مع نادي الخليج لمدة سنتين وفسخ عقده مع الخليج بعد شهر من توقيعه ووقع بعدها مع نادي الفيصلي ولعب لهم فترة بسيطة وبعدها وقع مع نادي الباطن وفي صيف 2017 وقع مع نادي الرائد وعاد إلى نادي أبها في عام 2018 ووقع مع نادي العين مطلع عام 2020.

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