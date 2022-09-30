اللاعب خالد الزيلعي في ذمة الله

لقي لاعب المنتخب السعودي وناديي النصر وأبها سابقًا الكابتن خالد الزيلعي حتفه اليوم الجمعة، 30 سبتمبر، بعد معاناة مع مرض التصلب الجانبي الضموري النادر.

وكان الكابتن خالد الزيلعي قد دخل في غيبوبة بعد توقف قلبه عدة مرات خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتم إعلان وفاته اليوم.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعديد من ممثلي الوسط الرياضي والإعلامي اللاعب خالد الزيلعي، فيما ضجّ موقع التدوين "تويتر" بالتغريدات التي تضمنت الدعوات بالرحمة والمغفرة عبر وسم #خالد_الزيلعي_في_ذمه_الله.

ونعى الحساب الرسمي لنادي أبها على موقع التدوين تويتر اللاعب الراحل خالد الزيلعي:

كما نعى الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوين تويتر اللاعب الراحل خالد الزيلعي:

خالد الزيلعي يدخل العناية المركزة

وكان الإعلامي علي العنزي قد كشف في أغسطس الماضي دخول الزيلعي غرفة العناية المركز، قائلًا: "خالد الزيلعي في العناية المركزة.. لا تحرموه دعواتكم.. أسال الله العظيم أن يلطف بحاله، وأن يرد إليه صحته وعافيته يارب".

مرض اللاعب السعودي خالد الزيلعي

لم يمر الظهور الأخير للاعب المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر وأبها السابق خالد الزيلعي بعد إصابته بمرضٍ نادر ومجهول الأسباب في مايو الماضي مرور الكرام لدى جمهور اللاعب الشاب الذي طالب بتوحيد الدعاء بالشفاء العاجل له.

وتوجهت حينها جمعية "تواصل" لزيارة اللاعب خالد الزيلعي في منزله بهدف تقديم خدمة التقييم الوظيفي والبيئي، وتوفير احتياجاته واحتياجات أسرته لمساعدته في حياته اليومية، واسترداد التحكم في البيئة من حوله ومحيطه والاعتماد على نفسه عن طريق توفير الأجهزة الذكية، التقنيات، والتدريب عليها.

وأثارت الصور التي جرى التقاطها للاعب الزيلعي تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تساءل عن طبيعة مرض اللاعب خالد الزيلعي والسبب الذي أوصله لهذا الحال.

مرض خالد الزيلعي

كشف اللاعب الزيلعي في وقت سابق، عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر.

وذكر اللاعب بأنه تعرض للإصابة بهذا المرض بشكل مفاجئ دون أي مقدمات.

ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري *

يعد مرض التصلب الجانبي الضموري من أمراض الجهاز العصبي التي تؤثر بشكل ملحوظ على الخلايا العصبية في المخ والنخاع الشوكي وقد يتسبب في فقدان التحكم في عضلات الجسم.

ويطلق على مرض التصلب الجانبي الضموري اسم "مرض لو جيهريج" وذلك بعد أن أعلن لاعب البيسبول الشهير إصابته بهذا المرض.

لا يعلم الخبراء سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، بعض الحالات موروثة.

التصلب الجانبي الضموري غالبًا ما يبدأ بنفضان العضلات وضعف في الأطراف أو حديث مُشوَّش. أخيرًا، يؤثر مرض التصلب الجانبي الضموري على التحكم في العضلات اللازمة للحركة، والتحدث، والأكل، والتنفس.

لا يوجد علاج لهذا المرض الفتَّاك.

من هو خالد الزيلعي؟

ولد في 16 مايو 1987 في مدينة أبها.

لاعب نادي النصر السعودي.

لاعب في المنتخب السعودي.

مشوار خالد الزيلعي الكروي

لعب خالد مع نادي أبها قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي في موسم 2009.

وفي موسم 2015 انتقل للعب لصالح نادي التعاون بنظام الإعارة مع أفضلية شراء عقده.

بعده انتهاء إعارته لنادي التعاون وانتهاء عقده مع النصر وقع مع نادي الخليج لمدة سنتين وفسخ عقده مع الخليج بعد شهر من توقيعه ووقع بعدها مع نادي الفيصلي ولعب لهم فترة بسيطة وبعدها وقع مع نادي الباطن وفي صيف 2017 وقع مع نادي الرائد وعاد إلى نادي أبها في عام 2018 ووقع مع نادي العين مطلع عام 2020.

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