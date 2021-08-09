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متحرش الخرج يتصدر الترند السعودي.. عاكسها ثم ضربها أمام الملأ

منشور 09 آب / أغسطس 2021 - 05:46
متحرش الخرج
متحرش الخرج

يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع بحوادث تحرش تتعرض لها المرأة بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص حتى تتصدر قصصهنّ قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد حادثتي "متحرش بريدة" و"متحرش أبها" وما تضمنته من تفاصيل مؤلمة لفتيات سعوديات، تصدر اليوم وسم "#متحرش_الخرج" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين في المملكة السعودية.

وبدأت قصة الوسم بانتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش شاب بفتاة سعودية في حديقة عامة في محافظة الخرج الواقعة في جنوب شرق العاصمة الرياض.

وكشف متداولو الفيديو بأن الفتاة المنقبة كانت تتمشى في الحديقة حين فوجئت بشاب متحرش يحاول "ترقيمها" وإعطائها رقمه وحسابه الشخصي على "سناب شات" وهو ما رفضته جملة وتفصيلًا.

ولكن الشاب لم يكتفِ بالتحرش بالفتاة بل أقدم على ضربها على مرأى ومسمع من الناس حتى أنه قام بمطاردتها داخل الحديقة فيما قام أحد المتواجدين بتصوير المشهد المقزز.

وأشار رواد موقع التدوين أن الفتاة التي تعرضت للضرب تعمل بائعة متجولة في الحديقة وهي سعودية الجنسية، إلا أن الشاب أصر أن يتعرف عليها ويقيم معها علاقة أو يضربها.

وأثارت موجة من الغضب في السعودية وسط مطالبات بالقبض عليه من جانب المغردين وتوقيع العقوبات النظامية بحقه.

وطالب متداولو الفيديو على موقع التدوين بتحديد هوية الشاب وتحويله الى الجهات المعنية ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير به ليكون عبرة لغيره من المتحرشين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول حادثة التحرش حتى هذه اللحظة.

وقبل أسابيع، تصدر وسمي "#متحرش_أبها" و"#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" لتوثيق لحظات تعرض فتيات سعوديات للتحرش اللفظي والجنسي على يد شباب مستفزين.

وانتشر عبر وسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش رجل بفتاة كانت تجلس داخل سيارتها بطريقة استفزت الشارع السعودي بأكمله.

ويوثق مقطع الفيديو الذي التقطته الضحية بواسطة هاتفها الشخصي تحرش رجل بها قبل أن يؤدي حركات جنسية مُشينة ويخرج عضوه الذكري في وجهها وسط عبارات منها تعبر عن ذهولها مما يقوم به.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الفتاة عن هويتها، أرفقت مقطع الفيديو بوسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" وتابعت: "اعتقد أنه هندي قبل لا أصور كان سوي حركان أقوى من كذا ويطق الباب ويحاول يجبرني أن افتح الباب له أتمنى يوصل عدد كبير ويتم القبض عليه".

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