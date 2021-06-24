متحف مدام توسو يفتح أبوابه في دبي.. مواعيد العرض والأسعار والتذاكر

من منا لا يعرف متحف "مدام توسو" الشمعي؟ بات اليوم بإمكان المقيمين والسيّاح في مدينة دبي الاقتراب والتقاط الصور مع 60 نجم/ـة عالميـ/ـة في متحف "مدام توسو -Madame Tussauds" في تجربة ترفيهية تفاعلية فريدة من نوعها.

ومن المقرر أن يفتتح متحف "مدام توسو" دبي أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم.

ويتيح المتحف للزوّار الاقتراب والتقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في العالم العربي.

موقع متحف مدام توسو - دبي

يقع متحف "مدام توسو" داخل جزيرة "بلوواترز- Bluewaters" الشهيرة والتي تضم العديد من المتاجر والمطاعم بالقرب من متحف الشمع، لذلك سيكون من الممتع الجمع بين زيارتك لمتحف توسو والتسوق أو تناول شيء ما.

وهناك معلم جذب رئيسي آخر في دبي يقع بالقرب من مدام توسو مثل عين دبي وهي أكبر عجلة في العالم وتوفر إطلالة رائعة على أفق دبي.

متحف مدام توسو-دبي من الداخل

ويتألف متحف مدام توسو في دبي من سبع غرف ذات طابع خاص، ويمكن لضيوف نسخة الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى أفلام بوليوود والتقاط صور مع عدة نجوم أمثال شاروخان وغيره.

كما سيجعل متحف مدام توسو-دبي المستحيل ممكنًا من خلال التقاط صورة سيلفي مع نجمة برنامج تلفزيون الواقع "كايلي جينر".

مواعيد العرض في متحف مدام توسو – دبي

الاثنين 10:00 - 23:00

الثلاثاء 10:00 - 23:00

الأربعاء 10:00 - 23:00

الخميس 10:00 - 23:00

الجمعة 10:00 - 23:00

السبت 10:00 - 23:00

الأحد 10:00 – 23:00

أسعار دخولية متحف مدام توسو - دبي

متحف مدام توسو - دبي لم يفتح بعد والأسعار لا تزال مجهولة.

مواقف السيارات في متحف مدام توسو – دبي

مدام توسو دبي بالمواصلات العامة: يقع متحف مدام توسو في جزيرة Bluewaters ويمكن الوصول إليه عن طريق ركوب مترو دبي إلى محطتي Nakheel Harbour and Towers. من هناك تحتاج إلى التغيير إلى الخط الأحادي الذي سيوصلك إلى جزيرة بلوواترز. بدلاً من ذلك، يمكنك المشي فوق جسر المشاة من شاطئ جي بي آر.

متحف مدام توسو دبي بالسيارة: إذا أتيت بالسيارة يمكنك الوصول إلى جزيرة بلوواترز عن طريق الجسر.

شخصيات في متحف مدام توسو دبي

لم يتم الإعلان عن الشخصيات التي يمكنك رؤيتهم في متحف مدام توسو دبي، ولكن من المتوقع أن تكون قريبًا وشخصيًا من المشاهير والأساطير الرياضية والسياسية والأيقونات التاريخية بما في ذلك حكام الإمارات ودبي.

يمكنك عناق ولمس وتقبيل والاقتراب من المشاهير، لذا لا تنس أن تأخذ كاميرتك لالتقاط صورة سيلفي مع مجسمات الشمع في متحف مدام توسو دبي!

التواصل مع إدارة متحف مدام توسو دبي

الموقع الإلكتروني: www.madametussauds.com/dubai

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