متوفر على "أمازون"... شركة يابانية تطور جهازًا للكشف عن وجود الأشباح

إذا كنت تجري تحقيقًا خارقًا حول وجود الأشباح، قد تحتاج الى مجموعة من أدوات صيد الأشباح، ومنها حجر يكتشف وجودها حولك ويمكنك الحصول له عبر موقع "أمازون".

فقد طورت شركة "صوليد ألايانس – SolidAlliance" اليابانية حجرًا يتمتع بقدرة خاصة على التعرف على الكائنات من العوالم الأخرى (​الأشباح​).

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ويحمل الحجر اسم Baketan ويصل سعره إلى 185 دولار على موقع "أمازون".

وقال مؤسس الشركة "كيندزيبرو نايتو" أن الحجر يتمتع بقدرة خاصة على التعرف على الكائنات من العوالم الأخرى (الأشباح​).

وفي العادة يعمل موظفي الشركة على تطوير ذواكر متعددة المهام، وهذه المرة تم تطوير الحجر بسعة 128 و 521 ميغابايت.

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وأشار الى أنه بعد العثور على الأشباح، يبدأ الحجر بإحداث في الوميض بنشاط استجابة للمجال المغناطيسي النشط الذي يحدثه الشبح.

وكشفت الشركة بأنها صنعت الحجر لأول مرة في عام 2005 وحققت نجاحًا مبهرًا في الأسواق اليابانية حيث تم بيع أكثر من 200 ألف قطعة.

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وجاء اسم الحجر Baketan من "obake" (يمثلها الأحرف お 化 け) والتي تعني (شبح)، و"tan" (探) ، أو "للبحث" (من المثير للاهتمام، كلمة "obake" غالبًا ما تترجم إلى الإنجليزية على أنها "شبح")، لكن الكلمة لا تشير إلى أرواح الموتى، بل إلى المخلوقات الخارقة للطبيعة - التي ربما، في الواقع، لا تزال على قيد الحياة.

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