مجندة سعودية "تخطف القلوب" بمساعدة مسنة أُجليت من السودان

البوابة - جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال مشاركتها في عمليات إجلاء رعايا من السودان على متن سفينة "جلالة الملك أبها" التي رست على قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة مساء أمس قادمة من ميناء بورتسودان.

وشوهدت المجندة السعودية وهي تتجه مسرعة نحو مسنة كانت تواجه صعوبة في النزول من السفينة "جلالة الملك أبها" وقدمت لها يد العون إلى أن وصلت إلى بر الأمان.

ترند “ مقطع متداول “



مجندة سعودية تساعد مسنة بالنزول من سفينة "جلالة الملك أبها" ❤️🇸🇦

pic.twitter.com/ThYNCoO75n — TRND (@NOWTRND) April 26, 2023

وأثار مشهد المجندة السعودية وهي تقدم المساعدة للمسنة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن تأثرهم باللقطة فيما أشاد كثيرون بالجهود التي تبذلها السعودية لإنقاذ رعايا العالم القادمين من السودان بسب المعارك الطاحنة هناك منذ أكثر من 10 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر تتعلق بالمجندة السعودية، إلى أنها غدت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط السعودية والعربية خلال الساعات القلية الماضية.

طفل يغفو في أحضان مجندة سعودية

خطفت مجندة من منسوبي وزارة الدفاع السعودية الأنظار لها حين احتضنت طفلًا أجلي من السودان لحظة وصوله ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة مساء الاثنين بعد شعوره بالأمن والاطمئنان على أرض الأمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط سعودية مشهد المجندة السعودية وأرفقوها بعبارات الإشادة والإعجاب لما تتمتع به هذه المجندة من مشاعر إنسانية دفعتها لاحتضان الطفل بغض النظر عن اسمه أو هويته.

واختارت صحيفة "الغارديان" البريطانية صورة المجندة السعودية وهي تحمل الرضيع بين يديها كـ"أفضل الصور ليوم الثلاثاء".

وعلّقت الصحيفة البريطانية على الصورة، بقولها: "أحد أفراد البحرية السعودية تحمل طفلاً بعد وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية عقب عملية إنقاذ من السودان".

وذكرت مصادر مطلعة أن المجندة التي ظهرت في الصورة هي برتبة "وكيل رقيب" لكن لم يتم التوصل إلى اسمها أو كنيتها حتى هذه اللحظة.

سفينة "جلالة الملك أبها" تصل قاعدة الملك فيصل البحرية

وصلت مساء أمس الأربعاء سفينة "جلالة الملك أبها" قاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من ميناء بورتسودان، وعلى متنها 203 أشخاص، بينهم 5 مواطنين، ممن تم إجلاؤهم من العالقين بالسودان إثر الحرب القائمة هناك.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الجنسيات التي وصلت على سفينة "جلالة الملك أبها" هي: