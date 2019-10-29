محاولات إنقاذ الطفل الهندي "سوجيت" من داخل بئر عميق بائت بالفشل..وهكذا تم استخراج الجثة

في حادثة أثارت تعاطف العالم أجمع وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الجمعة الماضي حين سقط صبي يبلغ من العمر عامين في بئر عميق في مقاطعة تيروتشيرابالي الهندية إلا أن محاولات إنقاذه بائت بالفشل.

وذكرت تقارير إعلامية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول الى الطفل "سوجيث ويلسون" في ساعات الصباح الأولى من اليوم، الثلاثاء 29 أكتوبر، ولكن بعد فوات الأوان، إذ تم العثور عليه جثة هامدة.

وكان الطفل "سوجيت" قد سقط في بئر على عمق 30 مترًا في البداية ولكنه الانهيارات تسببت في سقوطه الى عمق 70 مترًا.

ونقلت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس" عن "جيه رادكريشنان" المسؤول عن ولاية "تاميل نادو" قوله: "لاحظنا رائحة كريهة تنبعث من الحفرة، تأكدنا بأن سوجيث قد توفي، لقد وجدناه جثته مُتحللة".

واستدعت السلطات في الهند بعد إخفاق محاولات انقاذ الطفل "سوجيت"، القوات الوطنية لمواجهة الكوارث في استخراج الطفل، وشركة النفط والغاز الطبيعي ONGC للتدخل.

وكانت فرق الإنقاذ قد قامت في البداية بحفر الأرض المجاورة للبئر بهدف إنشاء نفق للوصول إلى سوجيث، إلا أنها توقفت عن ذلك بسبب الصخور.

وحاولت فرق الإنقاذ إمداد الطفل بالأكسجين والغذاء، وكانت محاولات استخراجه بالحبال قد أدت إلى انزلاقه لمسافات أعمق.

وأقيمت الصلوات في المعابد والمساجد والكنائس في جميع أنحاء ولاية "تاميل نادو" من أجل الدعاء له، كما عبّر رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن قلقه تجاه الطفل خلال فترة إنقاذه منذ يوم الجمعة الماضي.

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