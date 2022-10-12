محمد بن زايد يرتدي سترة بوتين .. وروسيا تكشف سر هذه اللفتة

رغم توتر الأجواء العالمية بفعل الحرب المتصاعدة في أوكرانيا، إلا أن درجات الحرارة أصبحت أكثر برودة في روسيا وهو ما يفسر منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معطفه الأسود لضيفه الشيخ محمد بن زايد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إماراتية مقطع فيديو يُظهر اللحظة التي دخل فيها الشيخ بن زايد إلى مقر لقائه بالرئيس الروسي "بوتين" في مدينة سانت بطرسبرغ، بعباءته الخليجية التقليدية وبدون معطف، وعند انتهاء اللقاءه شوهد الشيخ بن زايد وهو يغادر المقر مرتديًا معطفًا باللون الأسود، وهو ما رجح كثيرون بأن "بوتين" كان قد منحه له بعدما شعر بالبرد خلال المباحثات.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن المعطف الذي كان يضعه الشيخ محمد بن زايد على كتفيه هو "معطف بوتين الشخصي"، وهو ما لا يمكن لموقع البوابة التأكد منه بشكل مستقل.

واعتبر عدد من المعلقين بأن ما قام به الرئيس الروسي تُعد "لفتة لطيفة" من بوتين وحرصه على أن يشعر ضيفه العربي بالدفئ، وهو ما يُفسر حرصه على مرافقته نحو سيارته المرافقة.

بوتين يلتقي محمد بن زايد

وبحسب محرك البحث الروسي "رامبلر-Rambler"، فقد كشف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، سبب منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معطفه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي منح معطفه الأسود للضيفه كـ"إشارة اهتمام".

وحول ما إذا كان الجانب الإماراتي قد أعاد المعطف للرئيس الروسي، ردّ بيسكوف: "لا يمكنني الإجابة عن سؤالك، إنها علامة معينة على الاهتمام، تعكس بشكل كامل الانسجام المتبادل بين الرئيسين".

وبحسب المتحدث، فإن الأجواء الدافئة خلال المحادثات بين الرئيسين ترجع إلى العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.

بوتين يتحدث العربية مع بن زايد

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات قد تفاعلوا مع الجانب البروتوكولي للقاء الذي جمع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يوم أمس الثلاثاء.

وأعاد المغردون نشر مقطع فيديو يوثق اللحظة التي اختار فيها الرئيس الروسي الرد بـ"اللغة العربية" على التهنئة الخاصة التي تلقاها من الرئيس محمد بن زايد بمناسبة يوم ميلاده الذي صادف يوم الجمعة الماضي.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، قال بن زايد للرئيس الروسي: "حضرة الرئيس أنا سعيد جدًا بلقائك وأهنئك بعيد ميلاد سعيد إن شاء الله بالعز وطول العمر"، ليرد عليه بكلمة "شكرًا".

بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الإماراتية

أشاد الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعلاقات بين البلدين باعتبارها مهمة للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال بوتين في مستهل مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "رغم كل الصعوبات الموجودة في العلاقات الدولية اليوم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة عامل مهم للاستقرار في المنطقة والعالم بأسره".