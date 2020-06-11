مدرسة أمريكية تنشر صور خريجيها على الشوارع الرئيسية في العاصمة الأردنية

مع انتهاء العام الدراسي وتخرج ألوف الطلاب في صفوف السنة الأخيرة، ابتكرت العديد من المدارس وسائل جديدة لتوفير حفلات تخرج لطلابها الخريجين، في ظل تفشي جائحة "كورونا".

ومن تسليم الشهادات عبر مواكب سيارات، الى إيصال الشهادات الى منازل الطلاب وإقامة حفلًا بسيطًا منفردًا لكل منهم، وغيرها من الوسائل، ابتكرت إحدى المدارس الخاصة في الأردن طريقة "استثنائية" للاحتفال بطلابها في ظل هذه الظروف "الاستثنائية.

وقامت إدارة المدرسة الأمريكية الحديثة‎ في العاصمة عمان بنشر صور خريجيها على امتداد الشوارع الرئيسية للمدرسة لتعويضهم عن إلغاء حفل التخرج لهذا العام.

ونشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه الصور المعلقة في الشارع الرئيسي للمدرسة القريب من منطقة الدوار السابع على أنغام أغنية "وحياة قلبي" للفنان المصري عبدالحليم حافظ.

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