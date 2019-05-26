الأمير النائم يحرك رأسه بعد 14 سنة في الغيبوبة.. هل تحدث المعجزة؟!

فجرت الأميرة ريما بنت طلال شقيقة الملياردير السعودي الوليد بن طلال مفاجأة سارة للشارع السعودي، بعد نشرها عبر تويتر مقطع فيديو للأميررة وليد بن خالد والملقب بـ "الأمير النائم"، بسبب وجوده في غيبوبة منذ ما يقارب الـ 14 عامًا بعد اصابته بحادث سير عنيف.

ويظهر الأمير النائم في الفيديو وهو يحرك رأسه بالاتجاهين الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ دخوله الغيبوبة، وعلقت الأميرة ريما على الفيديو قائلة: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".

الحافظ القادر الرحمن الرحيم . الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين ، يارب لك الحمد والشكر . pic.twitter.com/bLC7lYbmpN — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) May 25, 2019

وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر مع الفيديو داعين أن تحدث المعجزة ويصحو الأمير من غيبوبته الطويلة جدًا والتي بدأت منذ سنوات.

يُذكر إلى ان الأمير خالد بن طلال هو الإبن الثالث للأمير طلال، وعمه الأمير الوليد بن طلال، وتعرض الأمير خالد لحادث سير في لندن عام 2005، تسبب بدخوله في غيبوبة منذ ذلك الوقت، وبعد قضائه وقت طويل في المستشفى قرر والده نقله إلى المنزل مع كافة الأجهزة اللازمة ليقوم بالاعتناء به بنفسه إلى جانب عائلته.

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