مدرسة لياقة بدنية ترقص بخفة من جانب لآخر.. وخلفها انقلاب ميانمار التاريخي

اكتسبت راقصة تصوّر تمرينًا روتينيًا أمام البرلمان في ميانمار شهرة عالمية بعد أن وثقت عن غير قصد اللحظات الأولى لانقلاب دراماتيكي في خلفية الفيديو الخاص بها.

وفي اللقطات غير العادية في العاصمة نايبيداو، يبدو أن المدربة قيل إنها "خينغ حنين واي" تواصل تمرينها بينما تتوجه سيارات الدفع الرباعي السوداء نحو نقطة تفتيش أمنية على الطريق المؤدي إلى مجمع جمعية الاتحاد خلفها.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe