مدرسة لياقة بدنية ترقص بخفة من جانب لآخر.. وخلفها انقلاب ميانمار التاريخي

اكتسبت راقصة تصوّر تمرينًا روتينيًا أمام البرلمان في ميانمار شهرة عالمية بعد أن وثقت عن غير قصد اللحظات الأولى لانقلاب دراماتيكي في خلفية الفيديو الخاص بها.

وفي اللقطات غير العادية في العاصمة نايبيداو، يبدو أن المدربة قيل إنها "خينغ حنين واي" تواصل تمرينها بينما تتوجه سيارات الدفع الرباعي السوداء نحو نقطة تفتيش أمنية على الطريق المؤدي إلى مجمع جمعية الاتحاد خلفها.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

وبينما كانت المدربة ترقص بوتيرة عالية على أغاني مبهجة وحماسية، تتوالى السيارات السوداء نحو البرلمان، غير مدركة بتاتًا لما يحدث خلفها.

وبينما تتحرك المدربة بخفة من جانب إلى آخر، يمكن رؤية شخصيات من بعيد تندفع لفتح الحاجز والسماح للسيارات بالمرور.

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وحوالي الساعة الثالثة صباحًا يوم الثلاثاء، نشرت "خينغ حنين واي" مرة أخرى لتقول إنها صورت العديد من مقاطع الفيديو في الموقع من قبل، وأن الفيديو كان حقيقيًا، مشيرة الى إنها كانت تصور مقاطع فيديو رقص خارج المبنى لمدة 11 شهرًا.

وقالت: "يا له من تناغم بين الموسيقى والمشهد الخلفي، قبل أن أسمع نبأ [الانقلاب] في الصباح، أصبح الفيديو الذي صنعته لمسابقة الرقص الهوائية ذكرى لا تُنسى".

يذكر أن في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، اعتقل جيش ميانمار مستشارة الدولة "أونغ سان سو" كي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب الحاكم قبل إعلان حالة الطوارئ وتولي السلطة. كما قطعوا خدمات الهاتف والجوال في العاصمة ويانغون.

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