مدير سوري يسيء للسعودية يتصدر الترند .. ومطالبات بإقالته من منصبه

تصدر وسم "#مدير_سوري_يسي_للسعوديه" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما دفع النشطاء للبحث عن تفاصيل الوسم وقصته ومن هو "المدير السوري" المقصود بهذا الوسم.

وكشفت جولة بين التغريدات التي تضمنت وسم "#مدير_سوري_يسي_للسعوديه" بأن المغردين يقصدون موظفًا سوري الجنسية ويعمل بمنصب مدير لدى شركة STC للاتصالات.

معاذ خلبوص سوري مسوي فيها سعودي



للاسف ماسك منصب بشركة @stc



هذي عينه بسيطة من تغريداتة



ياكثر الخلابيص الى عندنا



كل يوم وهو ظاهر لنا خلبوص جديد



#مدير_سوري_يسي_للسعودية pic.twitter.com/EHHoZJ5ndQ — دوغلاس (@FzooHD) February 21, 2022

وأشار المغردون إلى أن المدير السوري "م.خ" كان قد كتب تغريدات عبر حسابه على "تويتر" اعتبرت "مسيئة" للسعودية وللشعب السعودي وهو ما دفعهم لتدشين هذا الوسم للمطالبة بمحاسبته.

وقال المدير السوري في تغريدته: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".

كما تناقل المغردون صورة لتغريدة سابقة كان قد كتبها المقيم السوري سابقًا، وصف فيها موظفي شركة STC حيث يعمل بـ"الأعراب المنافقين"، حيث كتب: "الاعراب أشد كفرًا ونفاقًا و(أجدر) أن لا يعلما حدود ما أنزل الله.. لا أدري لماذا تذكرت هذه الآية كلما دخلت بوابة STC وقابلت الأمن".

وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم من الشركة التي يعمل فيها ومن أراضي السعودية، معتبرين أنه أساء لها ولأهلها.

فيما انتقد عدد من النشطاء منح المقيمين والوافدين مناصب إدارية في شركات كبرى في الوقت الذي يواجه آلاف الشباب السعوديين من حملة الشهادات العليا صعوبة في العثور على وظيفة.

من جهتها، علقت الشركة السعودية للاتصالات "STC" على التغريدات المسيئة ضد المملكة العربية السعودية والمنسوبة لموظف "سوري" يعمل فيها.

وقالت الشركة في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده".

وكان وسمًا مغايرًا قد تصدر قائمة الأكثر تغريدًا رصد إساءة من مقيم لبناني يعمل لدى قناة فضائية سعودية حتى صدر قرارًا بفصله من منصبه.

وعلى ما يبدو أن أصوات المغردين قد وصلت للمعنيين في قناة SSC الرياضية، حيث أعلن مصدر خاص بالقنوات الفضائية أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية والذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن عبر حساباته الشخصية.

وأكد المصدر أن الشركة المتعاقدة قد أصدرت على الفور قرارًا بإنهاء خدماته، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق.