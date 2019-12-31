مدينة روسية تختتم 2019 بلقب "الأبرد" في العالم

من المنتظر أن مدينة روسية لا تبتعد كثيرًا عن الدائرة القطبية الشمالية عام 2019 بانخفاض قياسي في متوسط درجات الحرارة.

وسجلت مدينة ياكوتسك التي تقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا درجة حرارة شديدة البرودة وهي (56 درجة تحت الصفر).

وبحسب تقارير محلية، فإن متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

وتؤدي هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.

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لكن الحياة يجب أن تستمر، فقد أصدرت السلطات المحلية أمرًا بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية.

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كما عبر آخرون عن تحديهم للطقس البارد عبر ممارسة السباحة، وذهب البعض إلى نحت التماثيل الثلجية.

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