مسابقة لاختيار "سيدة الحجاب" في العراق .. وفستان اللبنانية هيفاء يثير جدلًا

أثارت مسابقة لاختيار "سيدة الحجاب" جدلًا في الشارع العراقي لما تضمنه الحفل من مشاهد "غريبة" و"متناقضة" بعض الشيء.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل اختيار وتتويج سيدة الحجاب والذي أقيم برعاية قناة "هنا بغداد الفضائية" وبحضور عدد من البعثات الدبلوماسية ولجن تحكيم مؤلفة من مهند شهيد، مدير مؤسسة مسارات الجهة المنظمة للحفل، والمخرج غانم حميد، والممثلة هند طالب والدكتور حكمت البضاني وخبيرة التجميل كارمن زين.

وأجمع المعلقون على مقاطع الفيديو بأن الحفل تضمن مشاهد متناقضة، ففي الوقت الذي تم فيه التصويت على اختيار ملكة الحجاب، تم استضافة الفنانة اللبنانية هيفا أطلت بفستان جريء جدًا مع وجود فرقة غنائية عزفت الفن البغدادي التقليدي.

واعتبر عدد من المعلقين أن الحفل "يسيء" لحجاب ولما يشير إليه اصطلاحًا بكلّ ما احتجب به، والحجاب هو كلّ ما يستر به، ويمنع من الوصول نحو المرغوب، أمّا مفهوم الحجاب في الإسلام فيشتمل على كلّ ما يستر جسد المرأة بالكامل بما في ذلك الوجه والكفين.

في حين تفاعل عدد من المعلقين مع الحفل بطريقة طريفة واعتبروا ما شاهدوه من مقاطع فيديو بأنها شبيهة بـ"أحلام العصر"، وهي عبارة تستخدم للتعبير عن مشهد يجمع بين الغرابة والطرافة والتناقض في آن واحد.

وشهد الحفل ظهور المشتركات بعدة إطلالات من بينها فساتين السهرة والملابس الرياضية قبل أن يتم يذكر أن السيدة فداء ضياء توجت بلقب ملكة جمال الحجاب لعام 2021.