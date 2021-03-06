مسابقة ملكة جمال أمريكا تمنع المتحولات جنسياً من المشاركة

حصلت مسابقة ملكة جمال أمريكا على حق منع المتحولات جنسياً من المشاركة، وبحكم قضائي.

واجهت المسابقة دعوى قضائية في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث رفعت متحولة جنسياً دعوى تمييز ضد المسابقة بسبب منعها من المشاركة في فعاليات عام 2019.

وحسبما ذكرته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، كانت "أنيتا نويل غرين"، وهي متحولة سبق لها الفوز بمسابقة Miss Earth Elite Oregon عام 2019، بدأت إجراءات المشاركة في مسابقة "ملكة جمال أمريكا" لعام 2019 ودفعت الرسوم المطلوبة.

إلا أنه لاحقاً، أوقف المسؤولون إجراءات مشاركة أنيتا وقالوا إن المسابقة تقتصر على "المولودات إناث طبيعياً".

رفعت أنيتا الدعوى مؤخراً، وقالت في وثائق المحكمة: "أريد المشاركة في مسابقات الجمال للسبب نفسه مثل كل سيدة، لاكتساب شعور بالثقة والوقار والشعور بالجمال والروعة".

وحاليا، أصدر "مايكل موسمان"، قاض ولاية أوريغون، حكماً في صالح المسابقة بمنحها الحق في منع مشاركة المتحولات جنسياً، وأشار إلى أنه بموجب القانون، تعتبر مسابقة الجمال "منظمة خاصة تعبيرية" وليست تجارية، مما يسمح لها بالتعبير عن توجهها كمسابقة جمال "للمولودات إناث طبيعياً".

وعلى الرغم من رفض دعواها القضائية، قالت أنيتا إن القضية سلطت الضوء على التمييز ضد المتحولات جنسياً في عالم مسابقات الجمال وغيره من مجالات.

ومن ناحية أخرى، أعلنت بنما مؤخراً ولأول مرة، السماح للمتحولات جنسياً في مسابقة ملكة جمال بنما، إذ توصل مسؤولو المنظمة إلى القرار بعد "محادثات كثيرة وبما يتماشى مع قواعد منظمة مسابقة ملكة جمال الكون"، ومع اشتراط مشاركة المتحولات بعد اكمال جميع الإجراءات القانونية والطبية المتعلقة بتحولهن.

وبجانب فعالياتها المحلية، تعد مسابقة ملكة جمال بنما المعروفة أيضاً باسم "سينيوريتا بنما"، هي المسؤولة عن اختيار المشاركة التي تمثل البلد في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقالت منظمة مسابقة ملكة جمال بنما في بيان: "تبعاً لأساس الاتفاق مع منظمة ملكة جمال الكون، نعلن أنه اعتباراً من 2021، سيُسمح بمشاركة السيدات المُعترف بهن قانوناً وباب المشاركة مفتوح للمتحولات جنسياً".

كما أضافت: "لضمان أن نكون منظمة شاملة، اتخذنا القرار في إطار قانوني صارم وتبعاً لاتفاقيات دولية سابقة".

يأتي اعلان المنظمة المثير للجدل بعد فترة طويلة من سماح مسابقة ملكة جمال الكون بمشاركة المتحولات جنسياً في 2012، قبل أن تصبح الاسبانية "أنجيلا بونس" أول متحولة جنسياً تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون في 2018، كما شهد عام 2020 أول متحولة جنسياً تشارك في نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون في نيبال.

يجدر بالذكر أن عدد قليل جداً من البلاد يتقبل مشاركة المتحولات جنسياً في مسابقات الجمال، بما في ذلك اسبانيا وكندا و 3 دول فقط في أسيا: ميانمار ومانغوليا ونيبال.

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