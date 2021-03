متوهج في الظلام.. اكتشاف أكبر سمكة قرش مضيئة في ساحل نيوزيلندا

هناك عدد من كائنات أعماق البحار التي تتوهج في الظلام، لكن فريقًا يدرس الحياة البحرية عثر مؤخرًا على أول "سمكة قرش عملاقة مضيئة".

واكتشف الباحثون سمكة القرش "كيتفين - Kitefun" قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا خلال مسح بحري أجروه العام الماضي، مشيرين الى أنها تنمو حتى 1.8 متر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الى أن الفريق ذاته عثر أيضًا على قرش الفانوس ذو اللون الأسود وقرش الفانوس الجنوبي، الذي يمتلك أيضًا تلألؤًا بيولوجيًا.

'Giant luminous shark': Researchers discover three deep-sea sharks glow in the dark:



