مستشفى سعودي ينجح في إنقاذ رضيعة احترق 55% من جسدها

نجحت الكوادر الطبية في مستشفى النور التخصصي في إنقاذ حياة رضيعة كانت قد تعرضت لحروق بنسبة 55% من جسدها.

وكشف الفريق الطبي في المستشفى الواقع بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي أن الطفلة المصابة تبلغ من العمر ثمانية أشهر وقد جرى إسعافها في حالة حرجة إثر اندلاع حريق في مقر إقامتها.

وقال رئيس الفريق الطبي المشرف على حالة الرضيعة الدكتور حاتم عبادة أن الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والترميم عمل على إنعاش الطفلة واستقرار وظائفها وعلاماتها الحيوية، ومن ثم تنويمها بقسم الحروق بالمستشفى، وتبين أنها تعاني حروقًا عميقة من الدرجة الثالثة في الرأس، والوجه، والرقبة، ومنطقة الصدر والبطن، إضافة إلى الأطراف العلوية والسفلية بنسبة 55% من إجمالي مساحة سطح الجسم.

وأشار عبادة؛ إلى أن الرضيعة خضعت لثلاث عمليات جراحية على مراحل مختلفة أثناء فترة إقامتها بالمستشفى لاستئصال الأنسجة الميتة وإعادة ترميم الأماكن المصابة باستخدام الرقع الجلدية الذاتية المستخلصة من الأجزاء السليمة المتبقية في جسم الطفلة، وتكللت العملية بالنجاح.

وكشف الدكتور حاتم عبادة بأن الرضيعة غادرت المستشفى في تمام الصحة والعافية، حيث يتم متابعتها في عيادة التجميل والترميم بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى النور التخصصي تأسس بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز كمستشفى للرعاية الصحية في عام 1403 هـ لخدمة المواطنين والمقيمين والحجاج للمدينة المقدسة والمنطقة المحيطة بها. وهو مستشفى حكومي تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة.

ويقع مستشفى النور التخصصي في قلب المدينة بالقرب من المشاعر المقدسة (مزدلفة) وعلى مسافة 3.5 كيلومتر من المسجد الحرام.

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