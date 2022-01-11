أشهر مطاعم واجهة الرياض الموصى بها

تضم قائمة مطاعم واجهة الرياض ، إحدى مناطق موسم الرياض الـ14، العديد من المطاعم التي تقدم لزبائنها أشهى المأكولات وأطيب الوجبات القادمة من عدة مطابخ عربية وعالمية.

ونجحت واجهة الرياض في أن تكون الوجهة الترفيهية الأشهر والأهم لدى أهل الرياض وزوّارها من السيّاح العرب والأجانب بتصميم الهندسي المعماري الفريد الذي يمنح تجربة مختلفة تتوافق مع متطلبات رؤية 2030 والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.

في واجهة الرياض يمكن أن ترى الحياة الترفيهية وهي تندمج بطريقة ذكية مع الحياة العملية والحياة الاجتماعية بتجارب استثنائية ممثلة بـ قائمة مطاعم واجهة الرياض وأسواق أنيقة ومكاتب أعمال بالإضافة إلى مساحات خضراء مفتوحة.

في واجهة الرياض يمكن التسوق من مختلف العلامات التجارية السعودية والعربية والعالمية التي تعرض أحدث الموديلات وأجمل التصاميم وهو ما يجعل من التسوق تجربة ترفيهية مُسلية.

في واجهة الرياض أيضًا يمكن التجول في المساحات الخضراء الواسعة والاستمتاع بالهدوء الذي تمنحك إيّاه الطبيعية بالإضافة إلى الحصول على أشهى المأكولات بقائمة طويلة من مطاعم واجهة الرياض.

مطاعم واجهة الرياض

وايت جاردن

يقدم مطعم "وايت جاردن – White Garden” يقدم أطباق عالمية مع لمسة سعودية فهو من أشهر مطاعم واجهة الرياض.

ويشتهر "وايت جاردن" بفطور وايت جاردن الشهي، والبيض المقدم مع جبنة الحلوم أو الحلوم مع الفول والبريوش مع الفطر، بالإضافة إلى أطباق رئيسية منوعة مثل برياني دجاج والريزوتو الإيطالي واللازانيا بلحم البقر والمكرونة بالفرن والفيتوتشيني وغيرها الكثير.

كما يقدم "وايت جاردن" قائمة من أطباق الحِساء الشهية مثل شوربة كريمة الدجاج وشوربة الفطر وشوربة الحريرة المغربية بالإضافة إلى مجموعة منوعة من السلطة مثل سلطة سيزر بالدجاج وسلطة الجرجير وسلطة الكنوا وسلطة الكرنب.

ساعات العمل في

4:00 مساءً - 12:00 صباحًا

موقع وايت جاردن

واجهة الرياض – بوابة 9

رقم الاتصال

0114777739

بياتو - Piatto

يعد Piatto سلسلة جديدة ومثيرة من المطاعم الإيطالية في المملكة العربية السعودية التي تقدم أفضل ما في "الطعام الإيطالي الطازج" في جو مريح مع قائمة طعام إيطالية لذيذة لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

ساعات العمل في بياتو

11:00 صباحًا – 1:00 صباحًا

موقع بياتو

واجهة الرياض – بوابة 8-9

Mitts Trays

في Mitts Trays يمكن تذوق الطعام اللذيذ فهو جزءا من سلسلة مطاعم أسسها الشيف Amna Patron الذي كان دائمًا شغوفًا بعمله في فنون الطهي مع قائمة طويلة من المخبوزات الشهية والكعك.

كما يقدم لزبائنه قائمة تهتم بالفطور والغداء والشاي بعد الظهر والعشاء فـ Mitts and Trays تجربة مشوقة لتناول الطعام طوال اليوم.

وتتضمن منيو Mitts Trays مجموعة شهية من السندويشات المصنوعة من الخبز الشهي والسلطات الطازجة والكثير من الأطباق الرئيسية الصحية.

كل شيء في Mitts Trays مصنوع من نقطة الصفر من مكونات طازجة ومن مصادر محلية، وهناك الكثير من الخيارات النباتية والمنتجات الخالية من الغلوتين، كما أنهم يصنعون المايونيز الخاص.

ساعات العمل في Mitts Trays

4:00 مساءً - 12:00 صباحًا

موقع Mitts Trays

واجهة الرياض - بوابة 3-8

بلانكا - Blanca

مطعم إيطالي يقدم البيتزا اللذيذة المطهوة على الحطب والريزوتو وأطباق المعكرونة وأكثر من ذلك بكثير في أجواء جميلة.

موقع مطعم بلانكا

واجهة الرياض - بوابة 3-8

ساعات العمل في مطعم بلانكا

4:00 مساءً - 11:30 مساء

ورد – Ward

مطعم لبناني حديث يقدم أشهى ما على السفرة اللبنانية من أكلات شرق أوسطية، ويعتبر بشهادة زواره من افضل مطاعم واجهة الرياض.

ساعات العمل في ورد

4:30 مساءً - 11:00 مساءً

رقم الاتصال بمطعم ورد

0112834799

موقع مطعم ورد

واجهة الرياض – بوابة 3-8

مادلين

مطعم متخصص بوجبات الإفطار الشهية ويقدم من مخبوزات الكرواسون الساخن ولفائف الشباتي الشهية مع قائمة طويلة من الحلويات العربية والغربية أبرزها الكلير لذا فهو من ألذ مطاعم فطور واجهة الرياض.

ساعات العمل في مادلين

4:30 مساءً - 11:00 مساءً

رقم الاتصال مادلين

0112834799

موقع مادلين

واجهة الرياض – البوابة 3-8

أوف وايت - Off White

يقدم "أوف وايت - Off White" لزبائنه أطباق شهية قادمة من السفرة الأرمنية بجلسات مريحة مناسبة للعائلات والأصدقاء.

ويعتبر مطعم أوف وايت من أشهر مطاعم واجهة الرياض عشاء بأجوائه الدافئة.

موقع أوف وايت

واجهة الرياض - بوابة 8

ساعات العمل في أوف وايت

4:00 مساء - 11:30 مساء

رقم الاتصال أوف وايت

920023504

لوكا - Lucca

يقدم لوكا أفضل قطع لحم بلاك أنجوس مع النكهات التركية المطبوخة على شواية نارية أمامك. لوكا لها فروع في الكويت والأردن ومصر والسعودية.

موقع لوكا

واجهة الرياض - بوابة 3-8

ساعات العمل في لوكا

4:00 مساء - 12:00 صباحًا

رقم الاتصال لوكا

0558588062

لحمة وفحمة

يعد مطعم "لحمة وفحمة" من أشهر مطاعم واجهة الرياض غداء، إذ يقدم قائمة شهية من المأكولات السريعة بلمسة سحرية خاصة به.

ساعات العمل في لحمة وفحمة

4:00 مساء - 1:00 صباحًا

موقع لحمة وفحمة

بوابة الرياض - البوابة 7

كاشونة البيت

مطعم كاشونة البيت بفرعه الجديد في واجهة الرياض امتدادًا لسلسلة الفروع التي تأسست في الكويت ونالت وثقة عملائه بعد أن تذوقوا أشهى وألذ ما امتاز به المطبخ الكويتي الأصيل نمزج فيه بين عبق التاريخ وجمال المستقبل في طعم لا يقاوم.

ساعات العمل في كاشونة البيت

9:30 صباحًا - 1:00 صباحًا

رقم اتصال كاشونة البيت

0112255606

موقع كاشونة البيت

واجهة الرياض - البوابة 3-9

واجيو - Wagyu

يقدم واجيو - Wagyu أكلات من برغر اللحم والدجاج بطريقة جديدة شهية.

ساعات العمل في واجيو

1:00 مساءً - 12:00 صباحًا

موقع واجيو

واجهة الرياض - البوابة 8-9

